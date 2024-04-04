Стало известно о задержании еще троих пособников теракта в «Крокусе» ФСБ задержала еще троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих человек, подозреваемых в причастности к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает ЦОС ФСБ России. По информации службы, один из них является россиянином, еще двое — граждане иностранных государств. Задержания прошли в Москве, Омске и Екатеринбурге, передает РИА Новости.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — сказано в сообщении.

Как установила ФСБ, двое пособников переводили денежные средства на приобретение транспортных средств и огнестрельного оружия, которое террористы использовали при стрельбе в концертном зале. Еще один из задержанных вербовал пособников террористической атаки, а также финансировал исполнителей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» преследовали задачу нанести ущерб единству России. Глава государства подчеркнул, что к такому выводу можно прийти на основании данных следствия. По словам Путина, других целей в этом деле не просматривается.