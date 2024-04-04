Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе» Путин: целью заказчиков теракта в «Крокусе» было нанесение ущерба единству РФ

Заказчики теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» преследовали цель нанесения ущерба единству России, заявил президент страны Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). По его словам, к такому выводу можно прийти на основании данных, которые дает следствие. «Других целей и не просматривается», уточнил глава государства.

Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, — сказал Путин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона тщательно и выверенно проведет расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и не даст повода его организаторам «зацепиться» за какие-либо неточности. По ее словам, такого подхода требует память о погибших.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В зал ворвались вооруженные автоматами мужчины и начали расстреливать людей в упор, устраивая при этом пожар. Общее число жертв трагедии, по последним данным Следкома, составляет 145 человек. Тела 84 опознанных погибших уже выдали родственникам.