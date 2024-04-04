Захарова пообещала отсутствие неточностей в расследовании дела по «Крокусу» Захарова: Россия не допустит неточностей в расследовании теракта в «Крокусе»

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Мария Захарова

Российская сторона тщательно и выверенно проведет расследование теракта в «Крокус Сити Холле» и не даст повода его организаторам «зацепиться» за какие-либо неточности, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такого подхода требует память о погибших.

Спикер ведомства признала, что стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия Киева, наталкивают на соответствующие выводы. Но нужно все-таки дождаться результатов расследования, отметила дипломат.

И это нужно сделать тщательно, выверенно, в том числе в память о погибших, о жертвах, потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности, — резюмировала Захарова.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут на Украину. По его словам, ВСУ и НАТО не могут ничего сделать на поле боя, в связи с этим противник все чаще прибегает к террористическим методам. Патрушев подчеркнул, что украинская власть несамостоятельна и полностью находится под контролем США.

Член палаты представителей, сенатор-республиканец от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин на шоу журналиста Такера Карлсона указывала, что Центральное разведывательное управления США присутствует на Украине и руководит действиями страны в ходе конфликта с Россией.