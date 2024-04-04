В США признали присутствие ЦРУ на Украине Тейлор-Грин заявила, что ЦРУ на местах руководит боевыми действиями на Украине

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марджори Тейлор-Грин

Член палаты представителей, сенатор-республиканец от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин на шоу журналиста Такера Карлсона заявила, что Центральное разведывательное управления (ЦРУ) США присутствует на Украине и руководит действиями страны в ходе конфликта с Россией. Она добавила, что, по ее информации, 70% американцев не хотят дальнейшего финансирования Киева.

Тейлор-Грин подчеркнула, что оплата боевых действий, их продолжение, консультирование и пребывание ЦРУ на местах на Украине, — все это выходит за рамки дозволенного. Сенатор отметила, что американцы хотят видеть мирное соглашение, а не убийство большего числа людей. Она также посетовала, что спикер палаты представителей Майк Джонсон полностью отказался от своих убеждений. В ответ Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена уже потратила сотни миллиардов долларов на необъявленную войну с Россией.

Ранее Карлсон опубликовал в соцсети Twitter (X) видео, в котором, помимо прочего, рассказал, что направлял запросы об интервью Майку Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оба на эти предложения не ответили.

Его интервью с президентом России Владимиром Путиным набрало в соцсетях более 211,4 млн просмотров, на YouTube — превысило 19,4 млн. Тогда же Карлсон сообщил о своем намерении встретиться с Зеленским.