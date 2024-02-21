«Активно обсуждается»: Полянский о реакции ООН на интервью Путина Полянский: интервью Путина Карлсону активно обсуждали в ООН

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин, Такер Карлсон

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону активно обсуждается на Западе, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Комментируя ситуацию RTVI, он подчеркнул, что в организации высказывания главы государства «произвели настоящий фурор».

Мне задают вопросы по этому интервью не только коллеги-дипломаты, но и, например, не знаю, охранники, буфетчицы, уборщицы останавливаются и говорят: «О-о-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как вот он такое сказал? А почему он такое сказал? Мы такого никогда не слышали». То есть это произвело настоящий фурор в ООН, — отметил посол.

По его словам, большинство западных коллег стараются делать вид, что ничего не случилось. При этом «нормальные страны» осознают важность этого интервью, считает Полянский. Зампостпреда России при ООН выразил уверенность, что последствия встречи Путина и Карлсона еще впереди, но сейчас это стало толчком к «обрушению забора, который Запад пытается выстроить». Полянский добавил, что особенно на Западе удивились тому, что президент два часа вел дискуссию в прямом эфире без каких-либо подсказок и перезаписи.

Я не буду никого называть, но есть некоторые лидеры, которые имени-то своего, наверное, уже не помнят, разговаривают с людьми из прошлого и не помнят каких-то событий совсем недавних. Это очень разительный контраст, — заключил Полянский.

Карлсон ранее заявил, что за ним следили спецслужбы США. Экс-телеведущий Fox News пояснил, что ему и его другу звонили журналисты американской газеты The New York Times и интересовались, когда он будет беседовать с российским лидером, хотя знать об этом они ничего не могли.