Карлсон рассказал о реакции Зеленского на просьбу об интервью Журналист Карлсон: Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью

Фото: Kremlin.ru

Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в соцсети Twitter (X) видео, в котором, помимо прочего, рассказал, что направлял запросы об интервью спикеру палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оба на эти предложения не ответили.

Мы направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал, — уточнил Карлсон.

Американский журналист в феврале 2024 года два часа беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Их разговор был посвящен конфликту с Украиной, а также отношениям с Западом, НАТО и США. В соцсети Twitter (X) интервью более 211,4 млн просмотров, на YouTube — превысило 19,4 млн. Тогда же Карлсон сообщил о своем намерении встретиться с Зеленским.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщал, что интервью Владимира Путина американскому журналисту активно обсуждается на Западе. По словам дипломата, высказывания российского лидера «произвели настоящий фурор». Полянский отметил, что о беседе с Карлсоном его спрашивали не только коллеги, но даже охранники, уборщицы и буфетчицы.

После встречи с Путиным журналист признавался, что ему и его другу звонили сотрудники американской газеты The New York Times и интересовались, когда он будет беседовать с российским лидером, хотя знать об этом они ничего не могли. Он пришел к выводу, что за ним следили спецслужбы США и специально слили информацию об интервью, чтобы его сорвать.