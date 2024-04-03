Число погибших детей при теракте в «Крокусе» возросло Львова-Белова: число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Число детей, погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», возросло до шести, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», также известно о семи пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв трагедии, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек.

На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести, — сказала Львова-Белова.

Омбудсмен добавила, что находится в постоянном контакте с главными врачами больниц, где лечатся получившие ранения дети. Как отметила Львова-Белова, медики дают положительные прогнозы, однако некоторые из пострадавших детей сложно идут на контакт из-за тяжелого психологического состояния. По ее словам, особое внимание уделяют несовершеннолетним, которые остались сиротами в результате теракта.

Выявили сразу восемь детей, которые остались сиротами круглыми, — сказала Львова-Белова.

Ранее сын владельца Crocus Group, бизнесмен и певец Эмин Агаларов назвал огромным ущерб, нанесенный «Крокус Сити Холлу» в результате теракта. Он пояснил, что от мощного пожара пострадал не только концертный зал, но и прилегающее здание «Экспо», и выставочный «Зал 20». Агаларов также добавил, что все концерты, которые планировались в «Крокус Сити Холле» в ближайший год, были отменены.