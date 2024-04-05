СК нашел связанные с Украиной фото в телефоне террориста из «Крокуса» Фото людей с украинским флагом нашли в телефоне террориста из «Крокуса»

Фото: СК РФ

В телефоне обвиняемого в атаке на «Крокус Сити Холл» нашли фото людей в камуфляже с украинским флагом у разрушенных домов и почтовой марки Украины с нецензурным жестом, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. По версии следствия, концертный зал был выбран в качестве цели нападения именно по указанию куратора.

Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала СВО, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему, — сообщили в следственном ведомстве.

В СК РФ подчеркнули, что обвиняемый подтвердил все это в своих показаниях. В сообщении ведомства говорится, что найденные в телефоне обвиняемого фотографии могут говорить «о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции».

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько человек в камуфляже и расстреливали людей в упор. После они подожгли помещение и скрылись на автомобиле. Позже четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Общее число жертв теракта, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек, из них шесть детей.