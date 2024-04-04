Последние новости о террористах из «Крокуса»: информация от родственников

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Далерджон Мирзоев

Родственники в Новосибирске и Таджикистане отреклись от одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». О ком из террористов речь, какие еще новости известны?

От кого из террористов отреклись родственники

По информации KP.RU, родственники в Новосибирске и Таджикистане отреклись от 32-летнего Далерджона Мирзоева, фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Также они не хотят общаться с его беременной женой и родителями.

По данным издания, именно родные из Новосибирска помогли мужчине попасть в Россию: они оформили ему прописку в своей квартире и разрешили пожить у них. По словам родственников, Мирзоев съехал через три недели, заявив, что отправится к другу. Тогда мужчина перестал выходить на связь.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Далерджон Мирзоев

В следующий раз родственники услышали имя Мирзоева из новостей после теракта в «Крокусе».

«Он вырос в деревне, образования у него нет — только окончил школу. В Таджикистане получил права, там начинал таксовать. Потом приезжал в Россию на заработки — таксовал сначала в Москве, а в этот раз работал в Новосибирске. Если бы знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он на такое способен», — сообщил родственник.

После случившегося семья съехала из своей квартиры. Их соседка рассказала KP.RU, что почти две недели родственников Мирзоева никто не видел.

Беременная жена террориста после новостей о «Крокусе» оказалась в реанимации. Она живет в Таджикистане с четырьмя детьми. Там живут и родители Мирзоева.

«О том, что она беременна, мы сами узнали после теракта. Мирзоев, когда жил у нас, вообще ничего об этом не говорил. Видимо, скрывал. Выписали ли его жену из больницы, мы не знаем: все общение с этой семьей мы оборвали, таких родных у нас больше нет», — заявили родственники мужчины.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва» Далерджон Мирзоев

Также, по данным KP.RU, от Мирзоева отреклись его родные в Таджикистане.

«Понятия не имею, что у них там сейчас происходит, и знать не хочу», — сообщил таджикский родственник мужчины.

Что нового известно о плане террористов

По данным Telegram-канала Win/Win, сейчас продолжается активная фаза следствия по поиску сообщников террористов из «Крокус Сити Холла».

«Продолжается активная фаза следствия по поиску сообщников террористов из „Крокуса“ и всей питательной среды криминального сообщества мигрантов. Террористы и их заказчики прорабатывали не только „украинский“, но и другие варианты отхода. По каждому из вариантов есть сообщники. Запасные маршруты отхода изучены, пособники, которые должны были обеспечить проезд через пункты маршрута, задержаны. Благодаря показаниям арестованных наши силовые структуры нашли и обезвредили несколько ячеек. Очень большой массив информации дает вскрытие подполья, замаскированного под трудовых мигрантов», — пишет канал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

Кто из фигурантов по делу о теракте признал вину

Четверо исполнителей теракта — Мирзоев, Рачабализода, Фаридуни и Файзов — признали свою вину в Басманном суде в полном объеме во время заседаний 24 и 25 марта.

Еще один фигурант Назримад Лутфуллои свою вину признал частично, сообщил Telegram-каналу Baza его адвокат. Другие подробности неизвестны.

Признал ли свою вину Якубджони Юсуфзода, не сообщается.

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