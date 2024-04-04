Теракт в «Крокус Сити Холле»: последние новости 4 апреля, заявление Лаврова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» ни у кого не вызывает сомнений. Какие еще последние новости о трагедии известны сегодня, кто из фигурантов дела о теракте до сих пор не признал вину?

Причастна ли Украина к теракту

Сергей Лавров на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования конфликта на Украине заявил, что причастность Украины к множеству терактов на территории России, в том числе в «Крокус Сити Холле», ни у кого не вызывает сомнений.

«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование теракта в „Крокус Сити Холле“, что не обошлось без украинского следа. Тем более что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнений», — прокомментировал Лавров.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины, однако известно, что «США полностью контролируют киевский режим». По его мнению, важно установить заказчика и спонсора нападения.

«Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — отметил Патрушев.

Почему пожар в «Крокусе» быстро распространился

Материалы, из которых была выполнена отделка стен зрительного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать стремительному распространению огня, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник агентства пояснил, что эти материалы также обладают высокой токсичностью при горении и выделяют ядовитый дым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Теракт в «Крокус Сити Холле»

«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала „Крокус Сити Холла“ были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — высказался источник.

В правоохранительных органах отметили, что сейчас исследуются все документы и сертификаты соответствия, а также проводится анализ информации. Те, кому удалось спастись, рассказывали, что после поджога огонь почти моментально распространился практически на всю стену.

Когда банки спишут кредиты погибших в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что банки спишут кредиты погибших в «Крокус Сити Холле» и их родственников до 15 апреля. По его словам, это произойдет без отдельных обращений.

«Сочувствую всем, кто в тот злополучный день потерял своих родных. Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и ДОМ.РФ. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников спишут. Это произойдет без отдельных обращений», — пояснил Воробьев.

Кто из фигурантов по делу о теракте признал вину

Четверо исполнителей теракта — Мирзоев, Рачабализода, Фаридуни и Файзов — признали свою вину в Басманном суде в полном объеме во время заседаний 24 и 25 марта.

Еще один фигурант Назримад Лутфуллои свою вину признал частично, сообщил Telegram-каналу Baza его адвокат. Другие подробности не разглашались.

Признал ли свою вину Якубджони Юсуфзода, не сообщается.

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