В Подмосковье рассказали, когда банки спишут кредиты погибших в «Крокусе» Воробьев: банки до 15 апреля спишут кредиты у погибших в «Крокусе» и их родных

Банки спишут кредиты у погибших в «Крокус Сити Холле» и их родственников до 15 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев телеканалу «360». По его словам, это произойдет без отдельных обращений.

Сочувствую всем, кто в тот злополучный день потерял своих родных. Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников спишут. Это произойдет без отдельных обращений, — рассказал Воробьев.

Ранее ЦБ России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям простить долги погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Кредиторов также обязали оказывать поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по договорам о кредитах и займах.

Также сообщалось, что несколько российских банков спишут кредиты пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о Совкомбанке, Хоум Банке, Альфа-Банке, ВТБ, Тинькофф Банке и банке «ДОМ.РФ». Кроме того, урегулировать вопрос с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта пообещали Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк, «Уралсиб», «Русский стандарт» и ПСБ.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что всем семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет оказана необходимая помощь. Глава государства выразил соболезнования всем, кто потерял близких в этой трагедии.