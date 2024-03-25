ЦБ предложил банкам и МФО списать долги погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

ЦБ России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям простить долги погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Кредиторов также обязали оказывать поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по договорам о кредитах и займах.

Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам, — сообщили в ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что организации вправе списывать долги погибших в «Крокусе» без обращения наследников.

По данным СК, на вечер 24 марта число погибших в результате теракта в концертном зале в Красногорске составляло 137 человек. По информации Минздрава Подмосковья, еще 182 человека пострадали. Telegram-канал Baza сообщал, что к утру 25 марта количество жертв увеличилось до 144 человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады. Он заверил, что все причастные к преступлению понесут наказание.