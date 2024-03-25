Мишустин: виновные в теракте в «Крокусе» не заслуживают пощады

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с членами КПРФ, что виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» не заслуживают пощады. Глава кабмина выразил уверенность, что преступники будут наказаны, передает ТАСС.

Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады, — сказал Мишустин.

Премьер начал встречи с депутатами Государственной думы с минуты молчания в память о жертвах террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Глава кабмина выразил соболезнования родным и близким жертв теракта и заверил, что скорбит по каждому из них. Он назвал главной задачей заботу о родственниках пострадавших и погибших. По словам Мишустина, им понадобится психологическая и материальная помощь.

Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Несколько вооруженных людей в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать посетителей концертного зала.

После этого они подожгли помещение и скрылись на автомобиле. Подозреваемых задержали в Брянской области. Согласно последним данным Telegram-канала Baza, жертвами трагедии в Подмосковье стали 144 человека, 97 пострадавших находятся в больницах.