«Им отключили сознание». Террористы из «Крокуса» могли быть чипированы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» могли вживить компьютерные чипы в мозг, чтобы полностью контролировать каждое их действие, заявил советник министра внутренних дел России Владимир Овчинский в эфире Первого канала. Что об этом известно?

Что известно о чипировании террористов

Овчинский в эфире программы «Время покажет» предположил, что террористы в «Крокусе» действовали не самостоятельно. По его мнению, ими дистанционно осуществлялось «внешнее управление».

Советник МВД РФ обратил внимание, что результаты первых экспертиз показали, что нападавшие были под воздействием сильного психотропного вещества, которое, по его словам, парализует волю, позволяет управлять человеком и отключает эмоции.

«Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое... программирование! И, возможно, — это покажет экспертиза, — и чипы вставлены!» — заявил Владимир Овчинский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Офицер объяснил, что нейробиология уже позволяет управлять человеком. Он привел в качестве примера эксперимент компании американского предпринимателя Илона Маска Neuralink со свиньями, из которых «делали людей» с помощью имплантации чипов в мозг. В ходе другого исследования чип вживили парализованному мужчине.

Что известно об организаторах теракта в «Крокусе»

Советник МВД считает, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит не ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), а западные спецслужбы. По мнению офицера, только последним под силу использовать чипы для управления террористами.

«Это не какая-то группа псевдо-ИГИЛ! А хорошо организованный теракт на уровне западных спецслужб! Только у них есть такие средства воздействия на людей!» — сообщил Овчинский.

Как уточнил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, на настоящий момент спецслужбам известны личности организаторов терактов в России. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что правоохранители знают, кто стоит за подготовкой и проведением атак.

«Есть те, кто ушел и организовал боевые подразделения. Есть те, кто намеревался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим занимаются. Причем, как сказал президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории», — сказал Бортников.

Фото: kremlin.ru Александр Бортников

Он также заверил, что властями будут приняты все необходимые меры для того, чтобы найти и наказать виновных.

Что известно о пострадавших и погибших в «Крокусе»

Следственные органы России к настоящему моменту установили личности 134 погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили сотрудники СК.

«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока не установленным, погибшим проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении СКР.

Согласно последней информации МЧС России, число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 551. Погибли 144 человека, среди них пятеро детей.

В настоящее время продолжаются работы с потерпевшими, которые дают показания о произошедшем в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

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