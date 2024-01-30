В Госдуме заинтересовались чипированием от Илона Маска Депутат Немкин: смелый эксперимент Маска по чипированию вызывает интерес

Фото: Flashpic/Global Look Press

Илон Маск

Смелый эксперимент американского миллиардера Илона Маска по имплантации в голову человека импланта Neuralink вызывает безусловный интерес, заявил в беседе с LIFE.ru член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. При этом он подчеркнул, что подобные опыты по вживлению инородных тел в человеческий организм очень опасны, если отсутствуют медицинские показания для этой процедуры.

Радует, что сейчас у участника эксперимента фиксируются положительные показатели, но нужно еще продолжительное время за ним понаблюдать, чтобы в полной мере оценить, как такой имплант влияет на организм, — отметил депутат.

Он также выразил надежду, что в случае заметной дальнейшей положительной динамики создатели представят новинку более развернуто, и о ней станет известно больше деталей. В то же время, по мнению парламентария, в России подобные эксперименты вызовут скепсис. Немкин уточнил, что россиянам нужно до мельчайших деталей знать все нюансы процедуры, чтобы решиться на ее проведение.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что специалисты компании Neuralink успешно вживили имплант в мозг человека. По словам миллиардера, пациент чувствует себя хорошо и в настоящий момент восстанавливается после операции.