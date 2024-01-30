Команда Маска вживила человеку мозговой имплант Компания Neuralink Маска успешно вживила имплант в мозг человека

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты компании Neuralink успешно вживили имплантат в мозг человека, сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Twitter (Х). По его словам, пациент чувствует себя хорошо и в настоящий момент восстанавливается после операции.

Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается, — написал бизнесмен.

Первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты, уточнил Маск. С его помощью, по задумке бизнесмена, человек получит возможность управлять протезами.

В сентябре компания Neuralink, принадлежащая предпринимателю, начала набирать добровольцев для испытания мозговых имплантов. Участие в испытаниях могли принять люди, страдающие от бокового амиотрофического склероза, а также пациенты с квадриплегией. Разработчики импланта «мозг — компьютер» считают, что их устройство поможет парализованным людям встать на ноги.

Врач-нейрохирург Артур Биктимиров до этого заявил, что в испытаниях чипов для мозга Neuralink на людях нет ничего нового, подобные испытания уже проводились. Однако протез Маска — новое устройство, основанное на других технологиях, поэтому эксперт отказался оценивать его шансы на успех.