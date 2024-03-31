Последние новости о террористах из «Крокуса» 31 марта: что с ними, живы ли

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», Назримада Лутфуллои, работал на стройке в Москве, но уволился за несколько дней до трагедии. Какие еще последние новости о террористах известны сегодня, какое отношение они имеют к режиму КТО в Дагестане?

Где проведут суд над террористами

Депутат Госдумы России Мария Бутина заявила, что Белоруссия, в которой применяется смертная казнь, имеет право судить совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» из-за гибели своих граждан. По ее словам, переговоры по этому поводу идут «по линии компетентных органов».

«Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и РФ. Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение. Если террористы рассчитывают, что в России введен мораторий на смертную казнь и удастся уйти от такого вида наказания, — давайте еще подождем, посмотрим. Потому что переговоры ведутся», — пояснила Бутина телеканалу «Беларусь 1».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Бутина

Какая новая информация известна об одном из задержанных

По данным Telegram-канала Mash, девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до теракта в «Крокус Сити Холле» уволился.

«Лутфуллои получил в Таджикистане высшее образование, затем переехал в Москву на заработки и прожил в столице один год. Судимости у него нет, холост. Каждое утро созванивался с отцом. Трудился на стройке, но 13 марта уволился и через два дня заселился в хостел у метро „Щелковская“. 20 марта сказал сожителям, что нашел подработку на пару дней, за которую платят 30 тысяч рублей. Когда его спросили, что за работа, ответил — убирать мусор. Вчера 24-летнего Лутфуллои арестовали — до 22 мая он пробудет в СИЗО. Пока он находился в изоляторе, следователи установили его связь с основной группой террористов. Его семью в Таджикистане сейчас допрашивают местные полицейские», — пишет Mash.

Как террористы в Дагестане связаны с «Крокусом»

Режим контртеррористической операции (КТО) сегодня утром ввели в Махачкале и Каспийске в Республике Дагестан.

Национальный антитеррористический комитет уточнил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жители расположенных рядом домов эвакуированы. Оперативный штаб НАК координировал работу сил правопорядка.

Фото: fsb.ru

Также НАК сообщил, что в ходе КТО в Дагестане были задержаны три человека, которые планировали совершить террористические преступления.

«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавшие совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-каналов, задержанные в ходе КТО имели прямое отношение к теракту в «Крокус Сити Холле», произошедшему вечером 22 марта.

«Задержанные сегодня в Дагестане в ходе КТО граждане среднеазиатской республики, по предварительной информации, имели прямое отношение к террористам, которые напали на „Крокус Сити Холл“», — пишут источники.

Помимо этого, в НАК рассказали, что при осмотре мест задержания обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе контртеррористической операции нет», — сказали в ведомстве.

Читайте также:

«Ехали в Киев за наградой». Новые признания террористов из «Крокуса»

«Жуткая картина». Что спасатели увидели в «Крокусе» сразу после теракта

Вся информация о главаре террористов, которые устроили бойню в «Крокусе»