Последние новости шоу-бизнеса 30 марта: SHAMAN, Ивлеева, Лолита, Валерия

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Народная артистка РФ Валерия из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перенесла свой концерт, запланированный на апрель. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, включат ли песни исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) в школьную программу, как трагедия в «Крокусе» коснулась певицы Лолиты Милявской?

Какие последние новости известны о SHAMAN

Депутат Кировской городской думы Алексей Садаков заявил, что песни SHAMAN, народного артиста России Олега Газманова и группы «Любэ» можно включить в школьную программу.

«Я согласен, что песни группы „Любэ“ и Олега Газманова можно включить в школьную программу и изучать на уроках музыки. Считаю, топовая песня SHAMAN „Я русский“. Отличная песня „Россия“, которую исполняет Лариса Долина. Также есть много прекрасных патриотических песен из старых фильмов о Великой Отечественной войне, об офицерах. Например, „От героев былых времен“», — высказался политик.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал дополнить школьную программу по музыке композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе SHAMAN, Олега Газманова и Николая Расторгуева. Идею поддержало Минпросвещения РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Сам SHAMAN считает предложение правильным. По мнению артиста, его композиция «Я русский» является достоянием России.

«Если это случится, для меня это будет показатель того, что мои песни любят и слушают. Мои песни честные и искренние. Но не мне решать. Мои песни — это достояние России, и они мне не принадлежат. Так что я отпускаю их, как птицу. Считаю, что песня „Я русский“ достойна, чтобы ее учили в школе», — комментировал он.

Сейчас музыкант продолжает гастрольный тур по России. В ближайшее время его концерты состоятся в Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22, 23 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Рязани (12 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая) и Архангельске (28 мая). Также у SHAMAN уже запланировано выступление на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Несколько дней назад блогер Анастасия Ивлеева посетила стихийный мемориал напротив концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором вечером 22 марта произошел теракт. Телеведущая возложила цветы в память о погибших.

Также Ивлеева выразила соболезнования в соцсетях, сообщив, что испытывает чувство беспомощности, когда думает о жертвах теракта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами», — написала она.

Какие последние новости известны о Лолите

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в ходе недавнего концерта в Израиле пошутил над Лолитой Милявской и народным артистом России Филиппом Киркоровым. Он высмеял знаменитостей за участие в «голой» вечеринке.

Сама Лолита недавно сообщила, что теракт в «Крокус Сити Холле» коснулся ее лично. В своем Telegram-канале она показала кадры несмонтированного концерта, посвященного ее 60-летию. Шоу состоялось прошлой осенью в «Крокусе».

«Я не отошла от трагедии еще... Погибла часть людей, которые от „Крокуса“ занимались и моим концертом тоже... Я хочу видеть безбоязненно входящих в зал зрителей, выносящих только светлые воспоминания. Сегодня девять дней... Миг между прошлым и будущим... Оно, будущее, должно быть», — заявила Лолита.

Какие последние новости известны о Валерии

Валерия в связи с терактом в «Крокусе» перенесла свой трибьют-концерт. Он был запланирован на день рождения певицы 17 апреля на «Live Арене».

По мнению Валерии, проведение такого концерта на фоне теракта неуместно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия

«Концерт, который был объявлен 17 апреля на „Live Арене“ с участием многих звезд в честь моего дня рождения, к сожалению, переносится на 3 октября. Мы долго думали, принимали решение. Все-таки в данной ситуации проводить такое масштабное мероприятие неуместно. Я благодарю всех артистов, которые согласились найти другую дату для того, чтобы вместе собраться для шоу 3 октября. Спасибо им большое за понимание. Спасибо всем зрителям, которые уже купили билеты. Кстати, билеты действительны. Спасибо вам за понимание и берегите себя, пожалуйста. Будет на нашей улице праздник, еще какой!» — сказала исполнительница.

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