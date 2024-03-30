Сериал «Слово пацана»: второй сезон, отписка от актеров, последние новости

Фото: Пресс-служба Wink

Съемки сериала «Слово пацана»

Поклонники актеров из «Слова пацана» начали массово отписываться от актеров, сыгравших в сериале. Какие еще последние новости о проекте и его артистах известны, будет ли второй сезон?

Как поклонники отписываются от актеров из «Слова пацана»

После выхода сериала «Слово пацана» на Рузиля Минекаева, сыгравшего Маратика, было подписано в Telegram-канале около миллиона человек. Сейчас это число уменьшилось до 789 тысяч. Сам актер пошутил на эту тему.

«Нет, брат, не уходи!» — написал Минекаев.

С аналогичной ситуацией столкнулся Леон Кемстач — исполнитель роли Пальто. На данный момент число его фолловеров сократилось с 1 млн до 760 тысяч.

При этом ситуация с Никитой Кологривым (Кощеем) — противоположная. Число его подписчиков растет. Однако, в отличие от коллег, он имеет больший опыт и количество проектов.

Общаются ли актеры из «Слова пацана» после съемок

Звезды сериала «Слово пацана» продолжают общение за пределами съемочной площадки даже спустя несколько месяцев после завершения проекта. Так, 29 марта в Сети появился снимок, где актеры собрались в одном из ресторанов Москвы на совместный ужин. Фотографию опубликовала Елизавета Базыкина (медсестра Наташа).

На снимке, помимо Базыкиной, присутствуют Иван Янковский (Вова Адидас), Лев Зулькарнаев (Зима), Слава Копейкин (Турбо), Леон Кемстач и Рузиль Минекаев.

Копейкин опубликовал в своем Telegram-канале видео с коллегами, назвав мероприятие «семейным ужином».

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о готовности съемочной команды заняться работой над вторым сезоном проекта.

«Второго сезона пока не будет», — сообщил он на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

Золотарев пояснил, что причиной такого решения является стремление создателей сериала сделать второй сезон не хуже, чем первый, а это сложно, поскольку первый сезон получился «правда классным».

«Мы понимаем, что с этими персонажами происходит дальше. У нас есть предположение того, как она может развиваться, какие-то предчувствия того, что там может быть в этой истории. Но мы пока туда не идем. Не идем сознательно, потому что нет абсолютной уверенности в том, что нам нужно это сейчас сделать. Это должна быть не только продюсерская, но и творческая уверенность, что мы должны туда пойти», — высказался сценарист.

Режиссер сериала Жора Крыжовников рассказывал, что сериал «Слово пацана» был рассчитан на три сезона.

«Мы изначально думали сделать три сезона, потому что 1989, 1991, 1993 годы разительно отличаются, это разные миры. 1991 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться — за бабки. Мы взяли 1989 год, потому что это еще хулиганы. А дальше начинается серьезный рост. И 1993 год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны», — комментировал он YouTube-каналу «Что посмотреть».

По его словам, сейчас съемочная группа взяла паузу, чтобы «пожить и успокоиться».

«Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям. То, что меня лично интересовало, уже случилось, и нет смысла проводить этот аттракцион еще раз. Мы понакидали, встретились с Андреем Золотаревым, сценаристом сериала, обменялись версиями. Но как авторы мы не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет. Должен быть внятный импульс», — поделился Крыжовников.

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