Кологривый пропустил «семейный» ужин с коллегами по сериалу «Слово пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» устроили «семейный» ужин в столичном ресторане, соответствующими снимками и видео в социальных сетях поделилась исполнительница роли медсестры Наташи, возлюбленной Вовы Адидаса, актриса Елизавета Базыкина. Каст собрался без исполнителя роли Кощея Никиты Кологривого. Актер недавно вышел из спецприемника.

За одним столом собрались Иван Янковский (Вова Адидас), Елизавета Базыкина (Наташа), Лев Зулькарнаев (Зима), Рузиль Минекаев (Марат) и Леон Кемстач (Пальто), который пришел на встречу с коллегами со своей мамой Лаурой и отчимом, актером Антоном Богдановым. Но Никита Кологривый, который прославился не только по роли в сериале, но также по своим скандальным высказываниям и выходкам, встречу пропустил.

По какой причине Кологривого не оказалось за одним столом с коллегами, неизвестно. Актер вышел из спецприемника 27 марта после семи суток ареста, которые получил за пьяный дебош в новосибирском баре: он устроил потасовку и укусил официантку. Артист принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.

Выйдя из изолятора, Кологривый выразил соболезнования пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Артист заявил, что постарается сделать что-то полезное для нуждающихся после трагедии. Он также выразил благодарность тем, кто не отвернулся от него после скандала в баре Новосибирска и его последующего ареста.