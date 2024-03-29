Кологривый вышел на связь после ареста и заговорил о теракте в «Крокусе» Кологривый выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский актер Никита Кологривый, известный зрителям по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», выразил соболезнования пострадавшим при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В своем Telegram-канале артист заявил, что постарается сделать что-то полезное для нуждающихся после трагедии. Он также выразил благодарность тем, кто не отвернулся от него после скандала в баре Новосибирска и его последующего ареста.

Друзья, выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта! Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу! Спасибо за поддержку тех, кто не отвернулся! Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером! Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга, — написал актер.

Ранее Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве после того, как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта. Кологривый принес извинения за случившееся и заявил, что согласен с приговором суда.