Кологривого наказали за дебош в ресторане Кологривый получил семь суток ареста за конфликт в ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый получил семь суток административного ареста за дебош в ресторане Новосибирска, сообщает RT со ссылкой на Центральный городской суд. Его поведение было квалифицировано как мелкое хулиганство.

Во время заседания Кологривый, который укусил сотрудницу заведения, сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ. В прокуратуре заявили, что артист был пьян.

Он спровоцировал конфликт, оскорбляя сотрудников заведения, а также схватил администратора за шею и насильно склонял ее к поцелую, а когда получил отказ — укусил. Ведомство требовало назначить Кологривому 15 суток административного ареста.

Перед заседанием суда актер заявил, что раскаивается и сожалеет об устроенном дебоше. Кологривый также извинился за свое поведение. По его словам, он является порядочным человеком, который способен ошибиться и честно ответить за свои поступки. В суде артист попросил его помиловать — в ответ на это судья указал, что это может сделать только президент страны.

После устроенного дебоша пользователи социальных сетей стали активно высмеивать Кологривого. Они предположили, что он готовится к роли людоеда Ганнибала Лектора или вампира Эдварда Каллена в российских экранизациях.