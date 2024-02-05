Сериал «Слово пацана»: последние новости, сюжет второго сезона, когда ждать

Фото: Пресс-служба WINK

Режиссер Жора Крыжовников в интервью YouTube-каналу «Что посмотреть» рассказал о планах снять еще три сезона сериала «Слово пацана». Когда может выйти проект, какие последние новости о картине известны 5 февраля?

Что сказал Крыжовников про продолжение «Слова пацана»

Жора Крыжовников пояснил, что изначально сериал планировался на три сезона.

«Мы изначально думали сделать три сезона, потому что 1989, 1991, 1993 годы разительно отличаются, это разные миры. 1991 год превращает бывших бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть, за что сражаться — за бабки. Мы взяли 1989 год, потому что это еще хулиганы. А дальше начинается серьезный рост. И 1993 год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой, то есть история вышла на уровень страны», — рассказал он.

При этом режиссер отметил, что на данный момент съемочная группа взяла паузу, чтобы «пожить и успокоиться».

«Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям. То, что меня лично интересовало, уже случилось, и нет смысла проводить этот аттракцион еще раз. Мы понакидали, встретились с Андреем Золотаревым, сценаристом сериала, обменялись версиями. Но как авторы мы не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет. Должен быть внятный импульс», — пояснил деятель искусства.

Почему переснимали последнюю серию «Слова пацана»

Жора Крыжовников объяснил, что последние эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» было решено переснять из-за ряда ошибок, допущенных в первоначальных версиях.

«Я боялся, что в какой-то момент Марата просто захейтят. Конец седьмой серии, он сдал всех. Я думал: ну все, ему конец, потому что так они все в него. А восьмая серия — каноническая. Мне показалось, что мы совершили пару ошибок, мне не понравилось», — поделился Крыжовников.

Он подчеркнул, что ему не поступал «сигнал сверху» о том, чтобы концовку сериала изменили.

«Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория сильно вовлеклась, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем нормально!» — прокомментировал режиссер.

Фото: Пресс-служба WINK

О чем может быть второй сезон «Слово пацана»

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев во время дискуссии в Еврейском музее высказался о продолжении сериала.

«Знал бы я, будет ли второй сезон. Но такая история имеет право на продолжение», — сказал он.

Гараев отметил, что ожидал большую волну негативу после премьеры проекта.

«По поводу хейта — его оказалось в разы меньше. Хотя в первые недели, когда были иркутские новости, что зарезали подростка после просмотра сериала, у меня сердце упало, было тяжело несколько часов, но потом выяснилось, что они даже не смотрели „Слово пацана“, меня отпустило, журналисты это делали, потому что хайп большой», — рассказал автор.

Гараев также рассказал порталу «66.ру», что сериал про криминальный Екатеринбург конца восьмидесятых может пройти с таким же успехом, как картина про банды Казани. История местного ОПС «Уралмаш» ему кажется интересной. Гараев уверен, что такой сериал «сможет выстрелить».

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