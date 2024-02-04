Крыжовников раскрыл причину пересъемки последних серий «Слова пацана» Крыжовников: последние серии «Слова пацана» пересняли из-за ошибок

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Жора Крыжовников

Последние эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» было решено переснять из-за ряда ошибок, допущенных в первоначальных версиях, заявил режиссер картины Жора Крыжовников в интервью на YouTube-канале «Что посмотреть». Он отметил, что опасался за одного из главных персонажей сериала.

Я боялся, что в какой-то момент Марата просто захейтят. Конец седьмой серии, он сдал всех. Я думал: ну все, ему конец, потому что так они все в него <...>. А восьмая серия, каноническая, как ты сказал <...>. Мне показалось, что мы совершили пару ошибок, мне не понравилось, — объяснил Крыжовников.

Он добавил, что персонажи Турбо и Зима, которых сыграли Слава Копейкин и Лев Зулькарнаев, сильно понравились многим зрителям. Крыжовников подчеркнул, что ему не поступал «сигнал сверху» о том, чтобы концовку сериала изменили.

Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория сильно вовлеклась, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем нормально! — добавил он.

Ранее актер Рузиль Минекаев, который сыграл роль Марата, признался, что ему было дискомфортно целоваться в кадре с дочерью заслуженной артистки России Юлии Пересильд — Анной. Он отметил, что эту сцену сняли со второго или третьего дубля.