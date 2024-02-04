«Был дискомфорт»: Марат из «Слова пацана» о поцелуе с дочкой Пересильд Минекаев признался, что ему было дискомфортно целоваться с дочкой Пересильд

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Рузиль Минекаев, который сыграл роль Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался, что ему было дискомфортно целоваться в кадре с дочерью заслуженной артистки России Юлии Пересильд — Анной. В интервью Надежде Стрелец для шоу на YouTube он заявил, что эту сцену сняли со второго или третьего дубля. По словам Минекаева, он не знал, что это был первый поцелуй 14-летней актрисы в жизни.

Мы его быстро сняли, со второго или третьего дубля, по-моему. Я не знал, что это был ее первый поцелуй. Конечно, испытывал дискомфорт. Это всегда дискомфорт, когда ты целуешься с незнакомым человеком, точнее, малознакомым тебе человеком, — рассказал Минекаев.

Ранее Анна Пересильд заявила, что очень переживала во время съемок романтической сцены в пятом эпизоде «Слова пацана». Юная актриса отметила, что ей очень повезло с партнером, поскольку Минекаев в ходе съемочного процесса поддерживал ее и относился «как к сестренке».

Пересильд также призналась, что ей нравится 23-летний актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в «Слове пацана». Она подчеркнула, что ее коллега имеет прекрасное чувство юмора и является «ее крашем». Пересильд также добавила, что у Зулькарнаева тот же мастер в ГИТИСе, который был у ее мамы.