Пересильд призналась, кто ей нравится из актеров «Слова пацана» Анна Пересильд призналась, что ей нравится коллега по «Слову пацана» Зулькарнаев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд призналась, что ей очень нравится 23-летний актер Лев Зулькарнаев, с которым они вместе снялись в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По ее словам, которые приводит StarHit, артист, исполнивший роль Зимы, имеет прекрасное чувство юмора.

Я обожаю Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму в сериале. Он просто мой краш! Он очень крутой, с невероятным чувством юмора, — отметила Пересильд.

Девушка рассказала, что у Зулькарнаева тот же мастер в ГИТИСе, который был у ее мамы, актрисы Юлии Пересильд. Анна вспомнила сцену, в которой ее героиня Айгуль и Марат пытаются поцеловаться и в это время приходит Зима, девушке во время съемок было смешно.

Лева очень классный, что тут скажешь. Было смешно, когда мы снимали сцену с перемячиками, где он приходит, а Айгуль и Марат пытаются поцеловаться, — вспомнила Пересильд.

Ранее Анна Пересильд рассказала, что попала в «Слово пацана» после проб. По словам 14-летней артистки, для нее стало неожиданным утверждение на роль, так как в тот день она была уставшей и еле выучила текст для сцены. Актриса отметила, что незадолго до начала реализации проекта познакомилась с режиссером Жорой Крыжовниковым. Это произошло во время поездки на фестиваль «Короче», который проходил в Калининграде.