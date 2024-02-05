Магнитные бури сегодня, 5 февраля: что будет завтра, кому может быть плохо

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Магнитная буря категории G1 обрушилась на Землю 5 февраля 2024 года, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Когда ожидаются геомагнитные удары, какой прогноз на 6 февраля?

Что известно о магнитной буре 5 февраля

5 февраля магнитное поле Земли перешло в возмущенное состояние. Геомагнитный шторм обрушился на Землю с 03:00 по московскому времени. Сила магнитной бури достигла категории G1. Опасности для подавляющего большинства населения планеты это явление не несет.

«Подобные возмущения не оказывают негативного воздействия на работу электрических сетей и электроники. Как правило, они не ощущаются людьми. Только очень впечатлительные могут почувствовать недомогание после получения информации о магнитной буре. Возможны незначительные колебания в электросети и северные сияния. По словам биологов, такую магнитную бурю почувствуют мигрирующие животные», — отметили ученые.

За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. С 18:00 сила геоударов вновь начнет возрастать, достигнув отметки в три балла — признака небольшой магнитной бури.

Что известно о магнитной буре 6 февраля

Во вторник, 6 февраля, пик геоударов придется с полуночи до 12:00 по московскому времени. Их сила достигнет трех баллов. С 12:00 до 18:00 интенсивность геоударов ослабнет до двух баллов, позднее магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

В феврале также ожидается еще три периода активности на Солнце. Ученые прогнозируют 10 числа магнитную бурю средней мощности, а также сильно возмущенное геомагнитное поле 16 и 25 февраля.

Изменения в магнитном поле Земли происходят из-за того, что Солнце проходит 11-летний цикл активности и приближается к своему пику. По словам специалистов, на этот раз звезда ведет себя не так спокойно, как ранее предполагалось. В связи с этим количество магнитных бурь, которые обрушиваются на планету, будет увеличиваться.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Невролог Александр Евдокимов в интервью NEWS.ru сообщил, что геомагнитные колебания оказывают наибольшее влияние на новорожденных людей. Младенцы в период магнитных бурь могут много плакать и испытывать трудности со сном. Ухудшение состояния также могут замечать люди пожилого возраста.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — отметил Евдокимов.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она напомнила и о необходимости принимать препараты, которые помогают купировать симптомы, сопровождающие человека во время магнитных бурь, но только в случае, если они были назначены доктором.

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