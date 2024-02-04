Магнитные бури сегодня, 4 февраля: что будет завтра, какой силы, прогнозы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Слабая магнитная буря ожидается в воскресенье, 4 февраля, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что об этом известно, какой прогноз на 5 февраля?

Что известно о магнитной буре 4 февраля

За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. Согласно прогнозам ученых, с 12:00 до 15:00 по московскому времени сила геоударов начнет возрастать, достигнув отметки в 3 балла — признака небольшой магнитной бури.

В период с 15:00 до 21:00 по московскому времени интенсивность геоударов поднимется до 4 баллов, что свидетельствует о средней активности магнитной бури.

Самый сильный цикл вспышек на Солнце придется на период с 21:00 до полуночи следующего дня. В этот период сила геоударов достигнет максимума — 5 баллов, указывая на наступление магнитной бури уровня G1.

Что известно о магнитной буре 5 февраля

Российские астрофизики предупредили, что в грядущий понедельник, 5 февраля, на Земле произойдет геомагнитная буря. Изменения происходят из-за того, что Солнце проходит 11-летний цикл активности и приближается к своему пику. По словам специалистов, на этот раз звезда ведет себя не так спокойно, как ранее предполагалось. В связи с этим количество магнитных бурь, которые обрушиваются на планету, будет увеличиваться.

5 февраля геомагнитное поле Земли будет возмущено после полуночи, а геомагнитный шторм, предположительно, начнется с 03:00 по московскому времени. Грядущая магнитная буря входит в категорию G1, то есть будет слабой. Опасности для подавляющего большинства населения планеты это явление не несет.

«Подобные возмущения не оказывают негативного воздействия на работу электрических сетей и электроники. Как правило, они не ощущаются людьми. Только очень впечатлительные могут почувствовать недомогание после получения информации о магнитной буре. Возможны незначительные колебания в электросети и северные сияния. По словам биологов, такую магнитную бурю почувствуют мигрирующие животные», — отметили специалисты.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Врач-кардиолог Юрий Конев в интервью NEWS.ru пояснил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

«Первое, что нужно сделать, — это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови, и, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

Защититься от влияния магнитных бурь также помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — отметила она.

Врач напомнила и о необходимости принимать препараты, которые помогают купировать симптомы, сопровождающие человека во время магнитных бурь, однако только в случае, если они были назначены доктором.

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