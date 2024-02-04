4 февраля: Тимофеев день и другие праздники и события в России и мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

4 февраля

4 февраля — 35-й день в году. В этот день поминают христианских святых, видят вещие сны, любуются морозными рисунками на окнах и готовят супы. Рассказываем, какие праздники приходятся на 4 февраля 2024 года и чем еще примечательна эта дата.

Церковные праздники 4 февраля

На 4 февраля выпадает православный праздник — Тимофеев день, он же день памяти апостола Тимофея Ефесского. Священномученик остался в истории как ученик, а позже и верный соратник апостола Павла. 15 лет он управлял Ефесской Церковью в чине епископа. В возрасте 80 лет он был убит язычниками за обличение их обрядов. Сегодня Тимофей чтится как один из последователей Иисуса Христа — «апостол от семидесяти».

В России праздник 4 февраля иногда называют Тимофеем-полузимником. Считается, что этот день отмеряет ровно середину зимы. На Тимофея принято проверять омшаники. Если рой жужжит еле слышно, с пчелами все в порядке. А беспокойное гудение должно насторожить пасечника.

В праздник 4 февраля проводят необычные гадания. Девушки катаются со снежных горок. Ту, которая прокатилась дальше остальных, ждет хороший урожай льна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru 4 февраля 2024 года

Приметы на 4 февраля

Как и другие церковные праздники, 4 февраля — День наблюдения за природой. В народе ходит множество примет, позволяющих предсказать погоду и даже увидеть собственное будущее. Вот некоторые из поверий:

если выдался мороз, через несколько дней можно ждать потепление;

морозные узоры на стекле — предвестие богатого хлебного урожая;

снегопад сулит обилие ягод и грибов;

если в обед светит солнце, весна придет рано;

сны, привидевшиеся на Тимофея, вещие;

ребенок, родившийся 4 февраля, будет отличаться твердым характером и амбициями.

В Тимофеев день, 4 февраля, действуют определенные запреты. Нельзя пересказывать увиденные сны, сидеть без дела, заглядывать в чужие окна и выпытывать подробности чужой жизни. Все это сулит несчастья.

4 февраля — праздники в России и мире

Среди памятных дат и праздников 4 февраля 2024 года особую значимость имеет Всемирный день борьбы против рака. В течение дня проводятся тематические конференции и лекции, флешмобы в Сети и аналогичные мероприятия. Их цель — повысить общественную осведомленность об онкологии. 4 февраля принято распространять информацию о способах выявления, лечения, а в некоторых случаях и предотвращения рака.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Какой праздник отмечают 4 февраля

Итак, в России 4 февраля — Тимофеев день. А какое значение эта дата имеет в других странах? Жители Анголы называют ее Днем вооруженного восстания, а в Шри-Ланке она чтится как День Независимости. Существуют и другие праздники, приходящиеся на это число, а именно:

Международный день человеческого братства — праздник ООН, отмечаемый с 2020 года;

Риссюн — японское начало весны, или же лунный Новый год;

День домашнего супа — американский национальный праздник;

День хорошего настроения — неофициальный международный праздник.

Какие события произошли 4 февраля

Мы выяснили, какие праздники проводятся 4 февраля в России и других уголках света. Но стоит также рассказать об исторических событиях, произошедших в этот день. Итак:

1719 — издан указ Петра I о проведении переписи населения впервые в истории Российской империи;

1722 — по решению Петра I введен Табель о рангах;

1861 — образовано независимое государство Конфедерация, оно же Конфедеративные Штаты Америки;

1931 — в городе Курске запущена первая ветроэлектростанция на территории России;

1935 — в Московском метрополитене запущен первый экспериментальный состав;

1945 — Рузвельт, Черчилль и Сталин встретились в рамках Крымской конференции для обсуждения капитуляции Германии;

2004 — начало работы Facebook*;

2022 — в Пекине стартовали зимние Олимпийские игры XXIV.

Фото: Russian Look/Global Look Press Конференция союзных держав 4—11 февраля 1945 года

Кто из знаменитостей родился 4 февраля

4 февраля родились:

Франсуа Рабле (1494–1553) — писатель;

Густав Йонге (1829–1893) — художник;

Николай Умов (1846–1915) — философ, физик-теоретик;

Михаил Пришвин (1873–1954) — писатель;

Клайд Уильям Томбо (1906–1997) — астроном, первооткрыватель Плутона;

Игорь Кваша (1933–2012) — актер, режиссер;

Александра Завьялова (1936–2016) — актриса;

Элис Купер (р.1948) — музыкант;

Вячеслав Володин (р.1964) — депутат, председатель Госдумы;

Александра Урсуляк (р.1983) — актриса театра и кино;

Валентина Гунина (1989) — шахматистка, гроссмейстер.

Фото: ГД РФ Вячеслав Володин

Именины 4 февраля

В этот день празднуют именины:

Анастасия;

Тимофей;

Иван;

Николай;

Петр;

Иосиф;

Гавриил;

Макар;

Георгий;

Леонтий;

Ефим;

Яков.

Мы выяснили, какой праздник приходится на 4 февраля. Это день осведомленности об онкологии и братства народов, завершение первой половины зимы, время вещих снов и день рождения детей с твердым характером.

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