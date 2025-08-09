10 августа — День строителя: история, традиции, современное празднование

День строителя — праздник, который объединяет миллионы людей, чья профессия заключается в возведении зданий, дорог, мостов и инфраструктурных объектов. Торжество справляют во второе воскресенье августа. В России в 2025 году День строителя выпадает на 10-е число последнего месяца лета.

История события уходит корнями в советскую эпоху, но и сегодня этот праздник не потерял своей актуальности. Расскажем все, что нужно знать о Дне строителя в России в 2025 году: как с торжеством связан Никита Хрущев, что подарить знакомым специалистам и почему их работа так важна для всей страны.

Спасибо Хрущеву? История праздника с советских времен

Первым делом ответим, как появился День строителя. История праздника официально началась с особого указа Президиума ВС СССР, который был выпущен в 1955 году. Следовательно, первый раз свой профессиональный праздник архитекторы, рабочие, проектировщики, инженеры и многие другие люди, занятые в отрасли, отметили уже следующим летом.

Легенда гласит: придумал торжество лично Никита Хрущев! В 1955 году, по слухам, он так впечатлился строительством Жигулевской ГЭС на Волге — на тот момент крупнейшей в мире, что решил: нужно устроить для всех, кто трудился над этим грандиозным сооружением, особый праздник.

Первые торжества летом 1956 года с размахом прошли в Москве. Тогда как раз открылся один из самых значимых стадионов всего государства — «Лужники», и часть мероприятий проходила именно там. На церемонию открытия «Лужников» собрали строителей, архитекторов и инженеров, и родилась традиция — приурочивать к этому празднику запуск новых объектов. Так, специально сдавали станции метро, мосты и жилые кварталы ко Дню строителя. История праздника была тесно связана с масштабными всесоюзными проектами: возведением БАМа, строительством жилых микрорайонов, гидроэлектростанций.

С 1980 года День строителя был официально закреплен в указе «О праздничных и памятных датах», а с 2011 года — стал федеральным праздником в России.

Таким образом, история этого праздника, Дня строителя, тесно соприкасается с ключевыми событиями разных эпох — от послевоенного восстановления и массового жилищного строительства 1960-х годов до масштабных проектов развитого социализма и современности.

Бригада Героя Социалистического Труда Анатолия Суровцева на строительстве жилых домов. Московский домостроительный комбинат № 1 Фото: Владимир Акимов/РИА Новости

Современные традиции и мероприятия: награждения, концерты и открытие объектов

День строителя в России остается значимым событием, объединяющим не только монтажников или каменщиков, но и проектировщиков, архитекторов, инженеров, сметчиков и даже офисных специалистов — словом, всех, кто причастен к появлению в городах и селах новых построек.

В наши дни, в 2025 году, календари отмечают День строителя как праздник абсолютно всех специалистов, кто причастен к благоустройству городской среды. И не так важно, чем занимаются эти люди: переносят стройматериалы, проектируют дома или руководят рабочими — каждый вносит посильный вклад в общее дело.

Традиционно ко Дню строителя приурочивают:

торжественные концерты, публичные мероприятия и встречи с заслуженными работниками отрасли;

награждение отличившихся сотрудников — вручение государственных и отраслевых знаков;

открытие новых объектов — жилых домов, больниц, мостов, станций метро;

профессиональные конкурсы, мастер-классы;

выставки и форумы — проходят презентации новых строительных технологий;

благотворительные акции — некоторые фирмы помогают ремонтировать социальные объекты.

Кроме того, существуют символические обряды: «посвящение» новых специалистов — хлеб с солью, каска, символический удар кирпичом и произнесение клятвы строителя как элемент профессиональной идентичности.

Иногда устраивают парад строительной техники. 10 августа — тот день, когда можно увидеть «танцующие» экскаваторы, бульдозеры, строительные машины на улицах городов.

Новый участок автомагистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига, 2024 год Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лучшие подарки для строителей: от рулетки до статуэтки

Как выбрать подарок, который будет актуален и полезен строителю? Выбирая презент, прежде всего ориентируйтесь на личные предпочтения человека. Если очень хочется подарить что-то тематическое, то ниже мы перечислили базовые советы — что может приглянуться строителям. Однако помните, что сейчас День строителя отмечают люди самых разных специальностей.

Профессиональный инструмент — качественная рулетка, лазерный уровень или набор отверток — тут стоит ориентироваться на то, чем именно занимается тот, кого вы хотите поздравить.

Стильная экипировка — удобные перчатки, брендированная каска, профессиональный жилет, фирменная куртка с утеплителем.

Символические сувениры: макеты объектов, статуэтки зданий, фигурки спецтехники, книги по архитектуре и урбанистике, конструкторы, значки и прочие милые безделушки.

Подарочные сертификаты: например, в магазин строительных материалов или спецодежды, на тематический мастер-класс, на образование, курсы повышения квалификации или даже в спа, чтобы восстановить силы.

Гаджеты — умные часы с защитой от пыли и влаги или пауэрбанк для работы на объекте.

Офисная атрибутика: архитектурные модели, дизайнерские карты объектов, креативные аксессуары и предметы декора.

Что подарить строителям Фото: Shutterstock/FOTODOM

Значение профессии в современной России: почему нельзя забывать о празднике

Строитель — одна из ключевых профессий, обеспечивающая развитие инфраструктуры всей страны. В 2025 году отрасль продолжает активно развиваться: строятся новые жилые комплексы, дороги, спортивные объекты. История праздника напоминает о том, как много труда стоит за каждым зданием и мостом.

День строителя в России в 2025 году — это повод поблагодарить тех, кто создает наше окружение. За каждым зданием и за каждой улицей стоит чей-то труд. Если у вас есть друзья или родственники, связанные со строительством, не забудьте поздравить их 10 августа — их труд заслуживает уважения и признания!

