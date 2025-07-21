Китайские уборщики четыре часа искали гаджет туристов в куче мусора В КНР уборщики перебрали восемь тонн мусора из-за пропавших часов

В Китае уборщики четыре часа просеивали мусор на солнцепеке ради поиска детских умных часов, пишет South China Morning Post. За это местные чиновники подверглись жесткой критике.

Инцидент произошел в городе Датун. Гаджет потерял ребенок одной из туристок. В итоге пара работников вручную перебирала восемь тонн мусора в условиях сильной жары.

Уточняется, что жительница Шэньчжэня, приехавшая в Датун с ребенком, случайно выбросила часы сына в мусорный мешок в поезде. Индикатор местонахождения высветил, что гаджет находится на станции. На следующий день китаянка обратилась в местное муниципальное управление, сотрудники которого связались с компанией, занимающейся вывозом отходов. Обнаружилось, что часы отправились на мусорный полигон.

Двум мусорщикам было поручено вручную перебрать все отходы, чтобы найти устройство. Им потребовалось более четырех часов.

В итоге их старания увенчались успехом и часы вернулись к владельцам. Отмечается, что женщина предлагала рабочим денежную компенсацию, однако они отказались. Произошедшее вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей, которые обрушились с критикой на чиновников, допустивших такое.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета засунул телефон в декоративные панели салона и тем самым задержал вылет рейса Камрань — Иркутск на три часа. Гаджет упал в щель между пластинами, в результате чего его пришлось доставать через багажный отсек.