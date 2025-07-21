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21 июля 2025 в 09:54

Россиянин засунул смартфон не туда и задержал рейс на три часа

Рейс Камрань-Иркутск задержали на три часа из-за застрявшего смартфона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир самолета засунул телефон в декоративные панели салона и тем самым задержал вылет рейса Камрань — Иркутск на три часа, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Гаджет упал в щель между пластинами, в результате чего его пришлось доставать через багажный отсек.

Источник пишет, что после произошедшего мужчина попытался оправдаться тем, что смартфон упал случайно. Однако представители Azur Air уверены – пассажир проверял, пролезет ли телефон в узкое пространство. Теперь авиакомпания намерена взыскать с него расходы на задержку вылета.

Ранее стало известно, что пассажир залез в багажный отсек авиалайнера Airbus A321 в аэропорту Домодедово, так как опоздал на свой рейс. Мужчина пробрался на Airbus A321, но попал на рейс S7 2581 в Норильск, тогда как его самолет уже более часа находился на пути в пункт назначения.

До этого нетрезвая пассажирка самолета Nordwind Airlines подралась с другой женщиной, тем самым задержав вылет лайнера на Кубу. Экипажу пришлось вызвать правоохранителей. Они задержали скандалистку и вывели ее на улицу вместе с вещами. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

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