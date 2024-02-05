Филипп Киркоров: последние новости 5 февраля, где сейчас, отмены, двойник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров после «отмены» из-за «голой» вечеринки уехал в США. Какие еще последние новости на сегодня о нем известны, зачем поп-король отправился за границу, где его заменяет украинский двойник?

Куда Киркоров уехал после «голой» вечеринки и зачем

Филипп Киркоров посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Его заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу исполнительницы.

В руках у артиста были полные пакеты мерча Мадонны. Компанию ему составил новый директор Максим Ситник.

По данным MK.RU, Киркоров не собирается оставаться в США надолго. Шоумен и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев объяснил, что поп-король уехал в Америку для того, чтобы решить вопросы с недвижимостью. Речь идет о вилле певца в Майами, которую он переписал на своих детей.

«Дело в том, что он переписал дом, который у него находился в Майами и, кстати говоря, дорого стоит, на своих детей», — сообщил Солнцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие выступления Киркорова были отменены

В конце декабря прошлого года после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из картины «Иван Васильевич меняет все!», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Артист не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Помимо этого, поп-короля убрали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из ее основателей — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, которую показали по российскому каналу «Дом кино», Киркорова уже нет.

Исполнитель также принимал участие в новогоднем выпуске YouTube-шоу «ЧБД», однако сцены с ним пришлось вырезать из финальной версии выпуска. Продюсер Артур Азизбекян рассказал, что Киркоров получил за эти съемки 30 млн рублей.

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 млн рублей. Но потом случилась вечеринка, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок съемки с Киркоровым», — сообщил он в подкасте «Закулисные истории».

При этом «Закулисные истории» позиционируются как пранк-шоу, поэтому некоторые истории, озвученные ведущими, могут быть выдуманными.

По информации MK.RU, бойкот Киркорову продлили как минимум до весны. Певец должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле артист собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также исполнителя убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где вместо Киркорова выступает его двойник

У Филиппа Киркорова более 25 лет есть официальный дублер Алексей Егожинский. Артист родился на Украине, однако несколько лет назад переехал в Россию.

В интервью журналисту Светлане Баласанян Егожинский рассказывал, что заменяет поп-короля в проектах, где нужно отснять какие-то детали. Также двойник принимал участие в шоу певца «Другой», помогая ставить определенные концертные номера. Киркоров в шутку называет Егожинского «младшим братом».

«Я не просто двойник Филиппа, я его официальный дублер. Я дублер Филиппа в те моменты, когда снимают кино, шоу с его участием, но при этом он там не нужен „целиком“. Например, нужно отснять затылок, руку, спину. Для этого нет смысла выдергивать его с гастролей», — объяснял артист в интервью Светлане Баласанян.

Дублер отмечал, что после того как Киркорова начали «отменять» в России, он не потерял популярность, но лишился части заработка.

«А вся эта ситуация — дополнительный пиар, а не удар для него. Вот если бы народ замолчал и перестал его воспринимать — это было бы страшно», — пояснил Егожинский.

Также он признался, что сделал пластическую операцию, чтобы убрать дефекты на лице и быть еще больше похожим на поп-короля.

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