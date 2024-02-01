Новый директор Киркорова: кто такой, что известно, какие у них отношения

Фото: Социальные сети

Максим Ситник

Народный артист России Филипп Киркоров после «голой» вечеринки отправился в США с уроженцем Донбасса Максимом Ситником — его новым концертным директором. Что известно о молодом человеке, кто он ему?

Кто такой Максим Ситник

Общедоступной информации о юных годах Ситника немного. Известно, что он является уроженцем Донбасса, но со временем перебрался в Москву вместе со своим братом Виталием. По официальным данным, Ситник занимался модельным бизнесом и дизайном, а потом познакомился с Киркоровым.

«После этого его карьера резко взлетела вверх, несмотря на все сомнительные слухи. Благодаря новому знакомому он быстро влился в модную тусовку и посещал крупные светские мероприятия, завел немало полезных знакомств. Позже его начали представлять как директора певца», — пишет портал vokrug.tv.

Что Киркоров и Ситник делают в США

22 января Киркоров и Ситник посетили концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Как сообщал MK.RU, мужчины общаются уже на протяжении двух лет.

Известно, что Ситник является концертным директором Киркорова с начала января. Издание писало, что молодой человек сопровождает певца на всех мероприятиях, в том числе и на шопинге.

«Макс — парень хороший, добрый, открытый, но он не разбирается в директорских функциях. В нашей профессии есть множество тонкостей, которые нужно осваивать годами. А Филипп сразу сделал его директором, что странно», — приводит издание слова из окружения Киркорова.

Фото: Социальные сети Максим Ситник

В каких отношениях состоят Киркоров и Ситник

Как писал портал tvcenter.ru, ссылаясь на данные некоторых СМИ (в частности, Telegram-канала «ДАЧА СОБЧАК»), Ситник и Киркоров могут быть близки.

«У Филиппа Киркорова появился новый любовник (движение ЛГБТ признано в России экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru). По крайней мере, именно такая информация появилась в СМИ. Некоторое время назад некий Максим Ситник начал заниматься эскортом, но его карьера в этой сфере резко взлетела после знакомства с самим Филиппом Киркоровым. Теперь он уже не просто дорогой эскортник, а „молодой дизайнер“, который пользуется огромным успехом благодаря поддержке известного певца», — отмечалось в публикации tvcenter.ru.

В то же время авторы материала отметили, что подобные сообщения являются спекуляциями СМИ, на которые Киркоров не обращает внимания. Как подчеркивает портал, народный артист России лишь по заслугам оценивает талант молодого человека в рабочем плане.

«Несмотря на все слухи и спекуляции, Филипп Киркоров не комментирует свои личные отношения и предпочитает оставаться в тени. Тем не менее его поддержка Максима Ситника является ярким примером того, как известные личности могут помогать молодым талантливым людям достичь успеха», — пишет СМИ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что говорил Ситник о России

Помощник поп-короля активно освещает поездку в США, публикуя соответствующие посты на страницах в социальных сетях.

«В Майами друг Киркорова посещает местные пляжи, катается на велосипеде и активно фотографируется, демонстрируя свой накачанный торс и многочисленные татуировки», — писал MK.RU.

При этом Ситник не забывает о России. Находясь за океаном, он заявил, что скучает по россиянам и ждет встречи с матерью. Как отметил концертный директор Киркорова, Россия — его дом.

«Где бы я ни находился, мне везде хорошо. Но мой дом там, где моя семья. Это Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей», — написал Ситник в социальных сетях.

Ранее дизайнер в интервью Babyer Magazine рассказал, что планирует добиться успехов на модном рынке России.

«Россия полна дизайнеров, и я желаю всем удачи и успехов. Я не хочу ни с кем соревноваться — все дизайнеры хороши, у каждого по-своему замечательное видение прекрасного. Но лидерство во мне с рождения, поэтому мест, кроме первого, для меня не существует. Но, опять же, я лишь хочу нести людям свои идеи, а там уж как наши русские мужчины решат. Всем угодить сложно, но если постараться, то все реально», — говорил молодой человек в сентябре 2023 года.

Фото: Социальные сети Максим Ситник

За что раскритиковали Ситника в США

Как сообщал MK.RU, Ситник опубликовал в своих соцсетях видео, на котором гражданка США выполняет спортивные упражнения. При этом сам директор спрятался за пальмой, чтобы женщина его не заметила.

В публикации говорится, что пользователи возмутились поступком Ситника. По их мнению, подобные действия не могут соответствовать уровню директора народного артиста России.

Что случилось с предыдущими концертными директорами Киркорова

В июле 2021 года Киркоров сообщил, что прекратил сотрудничество с концертным директором Геннадием Рыбаком. Артист назвал перемены новой фазой в своей жизни и поблагодарил Рыбака за совместные проекты.

После место директора занял знакомый Киркорова Артем Кияшко, который недавно покинул Россию. На вакантную должность был нанят Ситник.

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