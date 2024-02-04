Киркоров «отменен» в России. Теперь на концертах выступает его двойник?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Двойник народного артиста России Филиппа Киркорова Алексей Егожинский рассказал Teleprogramma.pro, что не стал меньше зарабатывать после «отмены» поп-короля. Какие подробности известны, когда дублер заменяет певца?

Что известно о двойнике Киркорова

У Филиппа Киркорова более 25 лет есть официальный дублер Алексей Егожинский. Артист родился на Украине, однако несколько лет назад переехал в Россию.

«Я давно хотел уехать из Украины в Россию, поскольку Украина представляет собой территорию, которая не совсем правильно ведет себя. Я не мог продолжать жить мирной жизнью в стране, которая убивает своих граждан», — объяснял Егожинский в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Он подчеркнул, что на момент начала спецоперации оказался на территории России и считает это правильным, поскольку полностью поддерживает действия властей РФ.

На каких выступлениях Киркорова заменяет двойник

Алексей Егожинский рассказывал, что заменяет Филиппа Киркорова в проектах, где нужно отснять какие-то детали.

Также двойник принимал участие в шоу поп-короля «Другой», помогая ставить определенные концертные номера. Киркоров в шутку называет Егожинского «младшим братом».

«Я не просто двойник Филиппа, я его официальный дублер. Я дублер Филиппа в те моменты, когда снимают кино, шоу с его участием, но при этом он там не нужен „целиком“. Например, нужно отснять затылок, руку, спину. Для этого нет смысла выдергивать его с гастролей», — объяснял артист в интервью Светлане Баласанян.

При этом Егожинский подчеркивал, что у него нет своих достижений и он «живет за счет Киркорова».

«Киркоров — это явление, это король. Он добился этого звания благодаря своему трудолюбию, своему таланту. Я столько не работал. Я живу за счет него, за счет его имени. У меня нет достижений. Мои достижения — это то, что я хороший актер и могу на сцене влезть в чужую оболочку, превратиться в другого человека», — говорил он.

Фото: vk.com/public_fill4u Алексей Егожинский

Продолжает ли двойник Киркорова выступать после «отмены» певца

В конце декабря прошлого года, после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ.

При этом Алексей Егожинский заявил, что не потерял популярность из-за скандала, связанного с поп-королем. Однако он лишился части заработка.

«А вся эта ситуация — дополнительный пиар, а не удар для него. Вот если бы народ замолчал и перестал его воспринимать — это было бы страшно», — прокомментировал дублер Киркорова.

Также Егожинский признался, что сделал пластическую операцию, чтобы убрать дефекты на лице и быть еще больше похожим на Киркорова.

Дублер добавил, что его коллеги, выступающие в образе народной артистки СССР Аллы Пугачевой, после ее отъезда из России стали зарабатывать меньше.

Что двойник Киркорова говорил про уехавших артистов

Алексей Егожинский в интервью Светлане Баласанян заявлял, что, по его мнению, многие артисты уехали из России после начала спецоперации, поскольку они «спасают свои активы за границей». Артист подобные действия не одобряет.

«Я думаю, что участь каждого предателя — пьянство, забвение и горькая смерть. Я не желаю им этого, но уверен, что так и будет. Это закономерность. Нельзя предать Родину и потом не заплатить за это», — говорил дублер.

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