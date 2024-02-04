Погода в Москве и СПб сегодня: что ждать в понедельник, прогноз на неделю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В российской столице с начала следующей недели ожидается похолодание до минус 6 градусов, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru. Какая погода прогнозируется 4 и 5 февраля в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге в воскресенье и понедельник?

Погода в Москве и Подмосковье завтра и послезавтра

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в воскресенье, 4 февраля, в столице прогнозируются осадки в виде мокрого снега, местами переходящие в дождь.

«На дорогах и тротуарах местами гололедица. Температура воздуха — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 725 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — пояснил синоптик.

По словам Шувалова, с начала следующей рабочей недели в Москве ожидается похолодание, а также небольшой снег.

«Зима возвращается в столицу. В начале следующей недели температура воздуха опустится до минус 3–6 градусов», — отметил специалист.

По данным Центра «Фобос», в Москве 5 февраля в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 3 до минус 5 градусов. Днем — от 0 до минус 2 градусов. Ветер слабый.

В Подмосковье 5 февраля течение суток на фоне низкого атмосферного давления прогнозируется переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 1 до минус 3 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая будет погода в Москве на неделе

Александр Шувалов сообщил, что к 9 февраля морозы в столице усилятся до минус 20 градусов.

«В понедельник и вторник выпадет снег. В среду, 7 февраля, морозы преодолеют отметку минус 10 градусов», — добавил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил NEWS.ru, что в следующую пятницу ожидается 11–16 градусов ниже ноля ночью и 5–10 градусов мороза днем.

«Погода в течение всей недели будет облачной с небольшими осадками. Чуть-чуть усилятся осадки в конце следующей недели — с пятницы по воскресенье временами ожидается снег», — говорит Вильфанд.

Погода в Санкт-Петербурге 4 и 5 февраля

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 4 февраля, температура воздуха останется слабо отрицательной и ожидается небольшой снег в течение дня.

По словам метеоролога, с 5 февраля погода в Северной столице изменится и в город придет похолодание.

«Но уже в начале следующей недели все должно поменяться, и в тылу очередного циклона, который пройдет вблизи Ленинградской области, начнется похолодание. Поэтому зима полноценно вернется в наш регион, да еще и с морозами во второй половине недели», — объяснил Колесов.

По данным Центра «Фобос», в Петербурге 5 февраля в течение суток на фоне низкого атмосферного давления будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер слабый.

В Ленинградской области 5 февраля в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Ночью — от минус 8 до минус 10 градусов. Днем — от минус 3 до минус 5 градусов. Ветер слабый.

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