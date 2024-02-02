Вильфанд назвал регионы, где температура будет выше нормы на 12–14 градусов Роман Вильфанд: в ЯНАО и Сибири температура будет на 12–14 градусов выше нормы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пяти регионах России на следующей неделе температура воздуха будет выше климатической нормы на 12–14 градусов, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномальное тепло придет в Ямало-Ненецкий автономный округ и в четыре региона Сибири: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области.

Очень теплая и снежная погода ожидается на следующей неделе в самых густонаселенных районах южной Сибири. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях дневные температуры будут колебаться от −2 до −7 градусов. Это на 12–14 градусов выше многолетних значений, — рассказал Вильфанд.

Он уточнил, что в ЯНАО с 5 по 11 февраля ожидается 20–25 градусов мороза ночью и около −15 градусов днем. Это, по словам метеоролога, очень теплая февральская погода для региона.

Также Роман Вильфанд спрогнозировал очень низкое атмосферное давление в выходные в Москве. По его словам, оно будет снижаться в субботу и воскресенье, а в понедельник достигнет минимального пика — 723–725 миллиметров ртутного столба. В связи с этим научный руководитель Гидрометцентра посоветовал метеозависимым людям быть внимательными и осторожными.