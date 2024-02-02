Вильфанд предупредил москвичей о низком атмосферном давлении на выходных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роман Вильфанд

На выходных в Москве продолжится тенденция на снижение атмосферного давления, а в понедельник будет самое низкое давление – 723-725 миллиметров ртутного столба, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с четверга давление в столице понизится на 35-40 миллиметров ртутного столба.

Это объясняется тем, что центр циклона, который перемещается с севера, будет прямо над Москвой. Гипертоники, люди с проблемами с костной системой, с легочными, сердечными заболеваниями — в общем, все знают, что это плохо, — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что на выходных погода существенно меняться не будет. В Москве продолжится оттепель, а температуры будут такие же, как всю прошлую неделю.

Дневные температуры в диапазоне от минус 2 до плюс 2 градусов. Ночью небольшой минус. За эту неделю сугробы потеряли около 4-5 сантиметров снега, — отметил Вильфанд.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщала, что в первые дни февраля москвичей ждет аномально теплая погода. Эксперт подчеркнула, что временами будет идти дождь со снегом. В начале февраля атмосферное давление при этом резко понизится. В Гидрометцентре России тем временем сообщили, что на регион распространяются теплые и влажные воздушные массы из Атлантики.