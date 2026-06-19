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19 июня 2026 в 07:04

Посольство РФ отреагировало на изменение закона Финляндии о ядерном оружии

Посольство России: ядерное оружие в Финляндии будет неподконтрольно Хельсинки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В российском посольстве прокомментировали изменения в законодательстве Финляндии, касающиеся вопросов ядерного оружия, отметив, что оно будет неподконтрольно Хельсинки, передают РИА Новости. В дипмиссии отметили, что такой вывод следует из характера принятых изменений в финском законодательстве.

Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки, — заявили дипломаты.

Ранее парламент Финляндии одобрил законопроект, разрешающий ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, следует из трансляции, которая велась на сайте законодательного органа. За инициативу проголосовали 125 депутатов, 61 — против, еще 13 воздержались. Правительство выдвинуло соответствующее предложение на рассмотрение два месяца назад — 23 апреля.

До этого Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявлял, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии сделает страну потенциальной целью для российских ракетных войск стратегического назначения. По его словам, такие идеи носят политизированный характер и связаны с курсом НАТО.

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