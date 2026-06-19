Не гуляем утром и не едим томаты: пыльца в Москве сегодня — 19–22 июня

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Не гуляем утром и не едим томаты: пыльца в Москве сегодня — 19–22 июня

Подходит к концу первый месяц лета, а аллергосезон идет своим ходом. Выясняем, какова концентрация пыльцы в Москве сегодня, какие аллергены активны и каким мерам предосторожности — вплоть до изменений в рационе — необходимо следовать поллинозникам.

Пыльца сегодня: прогноз на 19–22 июня

В конце июня, как и в течение всего месяца, основной угрозой для поллинозников остаются злаки. В это широкое понятие входят как культурные посадки (пшеница, рожь, овес, ячмень и прочие), так и дикорастущие (лисохвост, тимофеевка луговая, мятлик, ежа и другие).

В рассматриваемый период, с 19 по 22 июня, уровень пыльцы в воздухе достаточно высокий. Он охватывает широкий диапазон от 100 до 1000 частиц на кубометр. И осадки, никак не уходящие из Москвы, не сильно улучшают ситуацию.

Триггером для аллергической реакции также может стать кладоспориум. Это плесневый грибок, также известный как черная плесень, который широко распространен и в помещениях, и под открытым небом, например в почве. Его споры провоцируют типичные симптомы поллиноза: зуд, покраснение и раздражение слизистых, насморк, чихание и далее по списку.

Как пережить пыление злаковых культур: стратегия защиты

В фазу активного колошения луговых и хлебных злаков главная тактика сводится к полному прерыванию контакта с аллергеном. В солнечную сухую погоду с порывистым ветром, особенно в утренние часы (с пяти до 11 утра), плотность пыльцевого облака в воздухе достигает пика — в это время лучше вовсе отказаться от прогулок.

Пыльца сегодня: прогноз на 19–22 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть и другие меры предосторожности:

В жилых и рабочих помещениях держите окна плотно закрытыми; для проветривания используйте очистители воздуха или сплит-системы с закрытым приточным клапаном, которые не затягивают наружный воздух. После любого выхода на улицу обязательно примите душ, тщательно промойте волосы и переоденьтесь в чистую домашнюю одежду, так как пыльца оседает на коже и тканях. Чтобы снизить концентрацию осевших частиц внутри комнат, ежедневно проводите влажную уборку полов и протирайте горизонтальные поверхности, а также круглосуточно задействуйте воздухоочистители с НЕРА-фильтрами класса не ниже Н13 — они задерживают до 99,97% частиц размером от 0,3 мкм.

Что касается фармакологической поддержки, антигистамины второго и третьего поколения, назальные спреи и глазные капли эффективно подавляют чихание, зуд и ринорею. Однако назначение любого препарата, его дозировка и длительность курса должны определяться только лечащим аллергологом с учетом сопутствующих патологий.

Важно помнить: аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), проводимая исключительно в стадии ремиссии (обычно в осенне-зимний сезон), остается единственным по-настоящему действенным методом лечения. В отличие от симптоматических средств, АСИТ постепенно перестраивает иммунный ответ организма, снижая его чувствительность к аллергену на годы. Обязательно обсудите с врачом возможность начала этой терапии после завершения пыльцевого сезона.

Клинические проявления аллергической реакции на злаки

Симптоматика напрямую зависит от пути, которым аллерген проник в организм. При вдыхании пыльцы развивается типичный аллергический синдром, включающий:

приступообразное многократное чихание;

интенсивный зуд в носоглотке и слуховых проходах;

заложенность носа с водянистыми выделениями;

выраженное слезотечение;

иногда светобоязнь и другие симптомы.

При употреблении злаковых продуктов в пищу формируется совершенно иная клиническая картина — это оральный аллергический синдром, который относится к перекрестным реакциям (о перекрестной аллергии мы еще подробно поговорим далее). Симптомы проявляются в промежутке от нескольких минут до 1–2 часов после еды и включают:

высыпания (волдыри с зудом) или экзематозные пятна на коже;

ангиоэдемы губ, языка или периорбитальной области;

тошноту, дискомфорт в эпигастрии;

схваткообразные боли в животе и диарею.

Клинические проявления аллергической реакции на злаки Фото: Shutterstock/FOTODOM

В редких ситуациях возможно развитие системных реакций — отека Квинке с поражением гортани, бронхоспазма или анафилактического шока, требующих неотложной медицинской помощи.

Отдельно выделяют профессиональный вариант — «астму пекаря» (или булочника), где триггером выступает не проглатывание, а постоянное ингаляционное воздействие мучной аэрозоли на производстве. Для этого состояния типичны сухой кашель, одышка экспираторного типа и ринит, возникающие непосредственно на рабочем месте.

Перекрестная реакция у пациентов с аллергией на злаки: диетические ограничения

Теперь поговорим о вышеупомянутой перекрестной аллергии. Ее механизм основан на молекулярной мимикрии: белки-патогенеза (например профилины или липид-транспортные белки) в пыльце злаковых растений имеют структуры с аналогичными соединениями в ряде пищевых продуктов. Раздраженный организм, встречая эти белки в еде, ошибочно активирует аллергическую реакцию, даже если сам продукт не является прямым аллергеном.

Поэтому аллергологи рекомендуют пациентам с подтвержденным поллинозом на злаковые травы проявлять осторожность и, как правило, исключать из повседневного меню следующие позиции:

Зерновые культуры и производные: пшеница (включая полбу и спельту), рожь, ячмень, овес (за исключением специально сертифицированного безглютенового), а также кукуруза и рис — они содержат перекрестно-реагирующие белки-запасные.

Овощи и бобовые: помидоры (особенно сырые), картофель, соя, белая фасоль и некоторые другие бобы (включая нут и чечевицу в ряде случаев).

Фрукты: киви, а также (реже) персики и дыня.

Важная поправка для аллергиков: острота перекрестной реакции — вопрос строго индивидуальный и зависит от типа доминирующего белка-триггера. У одного пациента сильную реакцию вызывают томаты, а у другого «ответ» на них отсутствует полностью.

Кроме того, большинство аллергенов разрушаются при термической обработке выше 70–80 градусов, поэтому вареные, запеченные или бланшированные овощи и фрукты переносятся значительно легче, чем свежие. Однако белки-трансферазы, устойчивые к нагреву, могут сохранять активность даже в термически приготовленных блюдах, поэтому начинайте есть их с малых порций и только вне обострения заболевания.

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