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09 июля 2026 в 15:09

Клещ обходит огурцы стороной: достаточно перестать делать эти ошибки в теплице летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Паутинный клещ способен испортить даже крепкие огурцы всего за несколько дней. Но чаще всего вредитель появляется неслучайно — его привлекают ошибки в уходе, которые легко исправить.

Первый тревожный признак — тонкая паутина и светлый мраморный рисунок на обратной стороне листьев. Главные причины появления клеща — сухой воздух и редкий полив. В жару почва не должна пересыхать. Не менее опасны густые посадки: если кусты растут слишком близко, воздух плохо циркулирует, и вредитель быстро распространяется. Оставляйте между растениями около 40 см, регулярно проветривайте теплицу и удаляйте нижние и пожелтевшие листья.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что правильный уход помогает предотвратить появление вредителя. Она также советует чаще осматривать обратную сторону листьев — чем раньше заметить клеща, тем легче сохранить урожай.

Ранее сообщалось, что если у огурцов начинают желтеть завязи, многие сразу тянутся за удобрениями. Но это не всегда помогает, а иногда только ухудшает ситуацию. Часто причина совсем не в нехватке питания.

Проверено редакцией
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