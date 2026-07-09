Цветет дважды за сезон и выдерживает морозы до −40 °C: многолетник для уютного сада

Цветет дважды за сезон и выдерживает морозы до −40 °C: многолетник для уютного сада

Если хочется добавить цветнику выразительные вертикали, которые будут украшать участок почти все лето, обратите внимание на шалфей дубравный. Его стройные соцветия-свечки создают красивый ритм в клумбе, отлично сочетаются с розами, котовником, эхинацеей, тысячелистником и декоративными злаками, а после первой волны цветения способны зацвести повторно.

Шалфей дубравный (Salvia nemorosa) — один из самых надежных многолетников. На одном месте он способен расти 8–10 лет, практически не теряя декоративности. Большинство сортов отличаются высокой зимостойкостью и без укрытия выдерживают морозы до −34–40 °C (зоны USDA 4–5). Цветение обычно начинается в июне и продолжается до июля, а если сразу после первой волны срезать цветоносы почти до уровня листьев и подкормить растение комплексным удобрением, уже в конце августа или сентябре можно получить повторное цветение.

Лучше всего шалфей чувствует себя на открытом солнечном месте. Он легко переносит жару и непродолжительную засуху, но совершенно не любит застой воды — на тяжелых сырых почвах растения могут выпревать зимой. Для максимально пышного цветения ему достаточно рыхлой дренированной почвы и нескольких поливов в засушливые периоды.

Самыми популярными сортами считаются:

• «Карадонна» (Caradonna) — высота 50–60 см, темно-фиолетовые соцветия и почти черные цветоносы, один из самых эффектных сортов.

• «Аметист» (Amethyst) — компактные кусты высотой 40–50 см с нежными сиренево-розовыми свечками.

• «Нью дименшн блю» (New Dimension Blue) — невысокий сорт (25–35 см) с насыщенно-синими соцветиями, отлично подходит для переднего плана цветника.

• «Маркус» (Marcus) — один из самых компактных сортов высотой всего 20–30 см с густыми фиолетово-синими свечками, прекрасно смотрится в бордюрах и рокариях.