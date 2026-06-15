Биолог ответил, почему мошки опаснее комаров

Укусы мошек могут вызвать сильную аллергическую реакцию, рассказал LIFE.ru научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он отметил, что они могут доставлять неудобства как людям, так и животным.

Если комары аккуратно прокалывают кожу и пьют кровь, то мошки фактически сгрызают небольшой участок кожи, после чего слизывают выступающие капли крови. Кроме того, они выделяют слюну с веществами, разжижающими кровь. Именно она вместе с повреждением кожи часто вызывает выраженную аллергическую реакцию и сильный зуд, — рассказал Марьинский.

Биолог подчеркнул, что укусы мошек могут вызывать серьезные реакции, включая зуд, волдыри, повышение температуры и астму или отек Квинке у аллергиков. По его словам, легкие проявления укусов можно лечить противоаллергическими препаратами и наружными средствами, а при ухудшении состояния необходима медицинская помощь.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, что комары чаще всего кусают спортсменов, любителей сладкого и беременных женщин. По ее словам, для насекомых также привлекательны люди, употребляющие алкоголь.