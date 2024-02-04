Игорь Стрелков отправится на СВО из колонии? Хорошая это идея или нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков (Гиркин)

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который был ранее осужден на четыре года лишения свободы за призывы к экстремизму, может отправиться добровольцем в зону СВО, заявил его адвокат Александр Молохов. Что об этом нужно знать?

Молохов обратил внимание, что также не исключается вариант с условно-досрочным освобождением Стрелкова.

«Игорь Иванович, как началась СВО, неоднократно говорил, что хочет уйти на фронт. Другое дело, что для него создавали такие условия — провокационные, оскорбительные, что он не мог попасть на фронт. Я не исключаю, что в результате этих событий возобладает здравый смысл и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным. Именно — противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, что должна исчезнуть. Поэтому еще не вечер. Как бы не сложилась апелляция, будет еще кассация и всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это все обсуждаемо и у него, безусловно, как у политика, есть определенное политическое будущее, перспективы», — добавил юрист, передает Telegram-канал Brief.

Почему Стрелков оказался в тюрьме

Стрелков был задержан в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Тогда же суд арестовал его. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале Стрелкова, в частности сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами.

«Основаниями для возбуждения дела стали две публикации Стрелкова в Telegram-канале: в первом посте он допускал возможную сдачу Крыма, а также прокомментировал невыплаты военным фразой „Граждане, так ведь за это расстреливать мало“. Позже адвокат Стрелкова уточнил, что экспертиза признала лишь один пост экстремистским — по нему и было предъявлено окончательное обвинение», — писала Baza.

29 августа Стрелков по время заседания суда признался, что не понял, почему был арестован. По его словам, он не собирался скрываться от правоохранительных органов.

«До сих пор не понимаю, почему ко мне принята мера пресечения в виде ареста. Я никуда за длительный срок не скрывался, постоянно проживал в Москве и находился в поле зрения [правоохранительных] органов», — удивлялся тогда Стрелков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Игорь Стрелков (Гиркин)

7 декабря стало известно, что суд продлил арест экс-министру обороны ДНР на шесть месяцев. Адвокат Гаджи Алиев отметил, что, несмотря на отсутствие отрицательных характеристик, мера пресечения была продлена.

25 января Игорь Стрелков решением суда был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Он публично призывал пользователей телекоммуникационной сети Интернет к экстремистской деятельности, пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорилось в публикации.

Кто такой Игорь Стрелков

Игорь Стрелков (Гиркин) родился 17 декабря 1970 года в Москве. В 1990-х годах участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии в качестве добровольца, а с 1995 года воевал в Чечне.

Сам Стрелков утверждал, что служил в ФСБ и уволился оттуда в звании подполковника в 2013 году. В апреле 2014-го стал известен как активный участник столкновений на востоке Украины. Затем стал командующим Вооруженными силами ДНР. Почти три месяца — с 16 мая по 14 августа 2014 года — был министром обороны республики.

Приговорен судом в Гааге заочно к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний».

Летом 2022 года сообщалось о его задержании в Крыму при попытке проникнуть в зону СВО с поддельным паспортом. В октябре написал заявление о добровольной мобилизации в армию ДНР, но уже в декабре вернулся в российскую столицу. В апреле 2023 года создал «Клуб рассерженных патриотов».

Спустя несколько месяцев после задержания заявил о самовыдвижении на выборы президента 2024 года.

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