Стрелкову дали четыре года колонии. За что его посадили, в чем виновен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима. Политика признали виновным в призывах к экстремизму в интернете. Стрелков себя виновным не считает. Что известно об уголовном деле против Стрелкова, при чем тут ЧВК «Вагнер» — в материале NEWS.ru.

Призывал к экстремизму

Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ). Ранее прокурор запрашивал для него четыре года и 11 месяцев заключения. Также ему запретили три года заниматься администрированием сайтов в интернете.

Согласно обвинительному заключению, в мае 2022 года на странице Е. Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военные корпуса Народной милиции ДНР якобы не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам и затем разместил в своих соцсетях посты со ссылкой на сообщение Михайлова.

По словам адвоката политика Александра Молохова, поводом для возбуждения уголовного дела стали две публикации в Telegram-канале. В них речь шла о Крыме и вероятном отсутствии выплат десантникам двух полков. Стрелков не отрицает, что писал эти посты, но свою вину не признает, рассказывал его защитник.

СМИ писали, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер» Дмитрия Петровского. Он представился хирургом военной компании. В своем обращении Петровский, в частности, заявил, что Стрелков «откровенно перебарщивает» со своим «рассерженным идиотизмом», и возмутился тому, что политик ежедневно проводит «многие часы в интернете, а не на передовой». Он также подверг сомнению слова про участие Стрелкова в боевых действиях, а также о «его подвигах и свершениях».

Расследование дела засекретили

Стрелкова задержали в Москве в июле прошлого года. Под стражу он был заключен в этот же день. Как писал «Коммерсант», об аресте ходатайствовал следователь управления ФСБ по Москве. Тогда, обосновывая свою просьбу, специалист спецслужбы заявил, что Стрелков может скрыться от следствия, поскольку обладает «навыками конспирации и противодействия». Сам Стрелков ответил, что скрываться не намерен.

Расследованием уголовного дела занялась ФСБ. В августе оно было засекречено. В сентябре арест Стрелкова был продлен на три месяца, несмотря на то, что один из его адвокатов просил приобщить к уголовному делу характеризующие подзащитного материалы. Предварительное следствие завершили в ноябре. Спустя месяц Стрелкову продлили содержание под стражей еще на полгода.

Сам политик неоднократно просил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест. Он обосновывал свою просьбу проблемами со здоровьем. Также политик подчеркивал, что «находится в розыске Интерпола и приговорен к пожизненному заключению», поэтому за границей скрыться не может. Об ухудшении состояния здоровья находящегося в СИЗО экс-министра сообщала и его жена Мирослава Регинская. По ее словам, у политика возникли хронические заболевания, а также проблемы с рукой и дыханием.

В разговоре с NEWS.ru Регинская рассказывала, что в письмах с мужем обсуждает состояние его здоровья. «С учетом того что у моего супруга есть хроническое заболевание — стенокардия второй степени, — ему просто необходимо постоянно находиться дома под наблюдением врачей. Тем более что в последние две недели — перед задержанием — он очень плохо себя чувствовал. Мы будем добиваться, чтобы его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья», — говорила она.

О чем жена Стрелкова писала президенту

В августе Регинская написала письмо президенту России Владимиру Путину. Она назвала заключение ее мужа под стражу незаконным, необоснованным, а также противоречащим интересам России и ее граждан. Регинская попросила Путина «исполнить свою функцию гаранта Конституции» и обеспечить Стрелкову право на справедливое и законное обращение в ходе следствия и в суде.

Как заявила Регинская, блог Стрелкова, в котором он публиковал различные материалы и мнения по вопросу проведения специальной военной операции на Украине, был «ценнейшим источником информации „снизу“, от рядовых фронтовиков». Супруга политика утверждает, что позиция экс-министра обороны ДНР заключалась в непримиримости к врагам России и русского народа и полностью соответствовала действующему конституционному строю.

Близкий друг Стрелкова, преподаватель РГГУ Александр Крушельский, высказывал мнение, что экс-министр не призывал к свержению власти или экстремизму. По его словам, наоборот, политик «с 1992 года с оружием в руках доказывал свою верность русскому народу и русскому государству». Председатель «Клуба рассерженных патриотов» Павел Губарев также говорил, что он и его единомышленники крайне не согласны с решением суда об аресте. Он заявил, что «Стрелков — герой России, он воевал за страну всю свою сознательную жизнь и не является врагом государства или каким-то дискредитирующим субъектом».

Однако есть и другое мнение — президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что «нельзя высказываться о военном руководстве, как это делал Гиркин», тем более в «столь ответственное время». Он подчеркнул, что «строгое наказание за подобные высказывания отвечает нашим законам, несмотря на то, что в начале освободительной борьбы в ДНР и ЛНР Стрелков внес свой заметный вклад».

Что говорил об уголовном деле сам Стрелков

Говоря об аресте мужа, Регинская заявила, что он этого не ожидал. При этом сам Стрелков утверждал обратное. Отвечая на вопросы NEWS.ru в письме, он заявил, что его арест был предсказуем, просто он произошел «несколько неожиданно».

«Я не ожидал, что буду арестован по тому обвинению, которое мне предъявлено. Кроме того, я никак не ожидал, что буду арестован менее чем через месяц после того, как власти России амнистировали руководителей и участников военного мятежа, предпринятого Е. Пригожиным и ЧВК „Вагнер“», — написал политик и добавил, что, по его мнению, этот арест имеет политическую подоплеку.

Стрелков не жаловался на условия содержания в СИЗО, отмечал корректность поведения персонала изолятора и своевременность получения необходимой помощи.

Стрелков предполагал, что дело закончится его осуждением. «Прогнозирую (в числе прочих судебных санкций) в том числе запрет на участие в легальной политической деятельности на достаточно длительные сроки. А поскольку нелегальной политической борьбой в нынешних условиях заниматься нельзя (это как раз и будет настоящим, а не „высосанным из пальца“ государственным преступлением), то мое участие в политической деятельности в общем формате будет исключено», — писал он.

В то же время Стрелков заявил о намерении продолжить заниматься патриотической (в том числе публицистической) общественной деятельностью, как только окажется на свободе.

Чем известен Игорь Стрелков

Игорь Стрелков (Гиркин) родился 17 декабря 1970 года в Москве. В 1990-х годах участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии в качестве добровольца, а с 1995 года воевал в Чечне.

Сам Стрелков утверждал, что служил в ФСБ и уволился оттуда в звании подполковника в 2013 году. В апреле 2014-го стал известен как активный участник столкновений на востоке Украины. Затем стал командующим Вооруженными силами ДНР. Почти три месяца — с 16 мая по 14 августа 2014 года — был министром обороны республики.

Приговорен судом в Гааге заочно к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний».

Летом 2022 года сообщалось о его задержании в Крыму при попытке проникнуть в зону СВО с поддельным паспортом. В октябре написал заявление о добровольной мобилизации в армию ДНР, но уже в декабре вернулся в российскую столицу. В апреле 2023 года создал «Клуб рассерженных патриотов».

Спустя несколько месяцев после задержания заявил о самовыдвижении на выборы президента 2024 года.

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