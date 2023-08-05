Жена Стрелкова рассказала, ждал ли он ареста Жена Стрелкова Регинская заявила, что он не ожидал ареста

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Мирослава Регинская

Супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Мирослава Регинская заявила NEWS.ru, что ее муж не ожидал ареста. Она призналась, что до сих пор находится в шоке, и выразила надежду, что Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ) переведут под домашний арест.

Как можно этого ожидать? Нет, конечно, — ответила Регинская на соответствующий вопрос.

Она также назвала своего супруга сильным духом человеком.

Ранее Регинская написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Она назвала арест Стрелкова необоснованным, а обвинения в его адрес — абсурдными. По ее словам, ее супруг является настоящим патриотом, героем событий в Донбассе в 2014 году и одним из первых русских добровольцев. Она попросила Путина как гаранта Конституции обеспечить Стрелкову право на справедливое и законное обращение.

По ее словам, блог Стрелкова, в котором тот публиковал различные материалы и мнения по вопросам проведения СВО, был ценнейшим источником информации «снизу», от рядовых фронтовиков. Супруга Стрелкова отметила, что позиция ее мужа заключалась в непримиримости к врагам России и русского народа и полностью соответствовала действующему конституционному строю.