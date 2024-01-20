Ветеран «Альфы» объяснил, почему Стрелков заслуживает тюремного срока Гончаров: Стрелкову не стоило так высказываться о военном руководстве России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) нарушил российские законы, имеющие отношение к проведению СВО на Украине, заявил NEWS.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он напомнил, что комментарии Стрелкова в адрес военного руководства России были, мягко говоря, нелицеприятными — этим объясняется строгость наказания, которого добивается обвинение.

Наказание будет справедливым, уверен. Нельзя так высказываться о военном руководстве, как это делал Гиркин. Да еще в столь ответственное время. Возможно, он получит чуть меньший срок, чем просит прокурор. Но строгое наказание за подобные высказывания отвечает нашим законам, несмотря на то что в начале освободительной борьбы в ДНР и ЛНР Стрелков внес свой заметный вклад, — сказал Гончаров.

Сторона обвинения запросила четыре года и 11 месяцев лишения свободы Игоря Стрелкова по уголовному делу об экстремизме, сообщил его адвокат Александр Молохов. Он уточнил, что в случае вынесения обвинительного вердикта его подзащитный отправится в колонию общего режима.

Поводом для обвинения Гиркина в экстремизме и его ареста в июле 2023 года стали его посты в Telegram о возможной сдаче Крыма и невыплате довольствия российским военным. Подсудимый не признал свою вину.