Опубликован список российских политиков, находящихся за решеткой Адвокату Ольге Михайловой предъявили обвинения в экстремизме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила, что ей заочно предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе. По ее словам, речь идет об организации, созданной политиком в 2011 году. NEWS.ru выяснил, кто из политиков сейчас находится в заключении.

Правозащитница назвала обвинение безумным бредом и передала «особый привет» журналистам, заранее знавшим о «беспрецедентной атаке на всех адвокатов Навального». Она подчеркнула, что никого не сдавала и «никуда не сбегала», хотела оставаться в РФ и защищать клиентов до конца.

4 августа 2023 года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. До этого оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строго режима за мошенничество в особо крупном размере.

В декабре 2023 года председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Данила Гонтарь сообщил, что Навальный находится в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он добавил, что в конце января колонию посетит наблюдательная комиссия.

Экс-министра обороны ДНР и лидера ополчения Донбасса в ходе конфликта на юго-востоке Украины Игоря Стрелкова (Гиркина) арестовали в июле 2023 года по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности. 7 декабря Московский городской суд продлил Стрелкову срок содержания под стражей на 6 месяцев. Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы.

Срок также отбывает экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитили 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» («Сибэко») и «Региональных электрических сетей» (РЭС). Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей.

Ранее стало известно о прекращении уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной организацией, возбужденного в отношении политика Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным Telegram-канала Sota (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), причиной стало неуведомление о составлении протокола.