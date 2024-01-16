Составлен список российских политиков, находящихся за решеткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

12 января суд арестовал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по обвинению в оправдании терроризма. Кто из российских политиков сейчас находится в заключении?

Какой срок грозит Удальцову

Оппозиционер Сергей Удальцов был задержан сотрудниками Следственного комитета 11 января. Также правоохранители провели обыск в квартире политика.

12 января Басманный суд Москвы заключил Удальцова под стражу до 15 февраля по делу об оправдании терроризма. При этом защита координатора «Левого фронта» утверждала, что в действиях Удальцова отсутствует состав преступления.

«Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля», — постановил дворец правосудия.

Если Удальцова признают виновным в оправдании терроризма, ему будет грозить лишение свободы сроком до 7 лет.

Фото: Александр Куров/NEWS.ru Сергей Удальцов

За что осужден Навальный

4 августа 2023 года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии № 6 во Владимирской области приговорил оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Вынесение вердикта и слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Уточнялось, что Навальный был признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Ранее Навального приговорили к 9 годам колонии строго режима за мошенничество в особо крупном размере. Как установило следствие, оппозиционер потратил на личные цели пожертвования ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и штабов Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена), а также оскорбил судью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Навальный

Как оказался за решеткой Игорь Стрелков

Экс-министра обороны ДНР и лидера ополчения Донбасса в ходе конфликта на юго-востоке Украины Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали в июле 2023 года по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности. 21 числа того же месяца Мещанский районный суд Москвы арестовал политика.

7 декабря Московский городской суд продлил Стрелкову срок содержания под стражей на 6 месяцев.

«По версии следствия, Игорь Гиркин публично призывал пользователей телекоммуникационной сети „Интернет“ к экстремистским действиям. Суд продлил меру пресечения Игорю Гиркину на 6 месяцев», — сообщал Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Дело против Стрелкова связано с публикациями в его Telegram-канале о возможной «сдаче Крыма» и «невыплате довольствия российским военным». В случае признания вины экс-министру обороны ДНР грозит до 5 лет лишения свободы.

За что осудили Михаила Абызова

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов был задержан ФСБ 26 марта 2019 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Уголовное дело было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

По версии следствия, Абызов с сообщниками похитили 4 млрд рублей у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и «Региональных электрических сетей» (РЭС).

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Михаил Абызов

Почему посадили Митволя

Экс-замглавы Росприроднадзора, бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя задержали сотрудники ФСБ 10 июня 2022 года в аэропорту Внуково. Политика подозревали в хищении 900 млн рублей, которые были выделены аффилированной с ним организации на строительство метро в Красноярске.

Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 14 сентября 2023 года его приговорили к 4,5 года колонии по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, он должен вернуть государству 771 млн рублей.

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