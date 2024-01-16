Гудкова не стали преследовать за участие в «Форуме свободной России» Дело против политика Гудкова об участии в нежелательной организации прекратили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Гудков

Уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией в отношении политика Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекращено, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. По данным Telegram-канала Sota (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), причиной стало неуведомление о составлении протокола. Письмо пришло по старому адресу политика, покинувшего Россию.

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы от 16.01.2024 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.33 КоАП РФ в отношении Гудкова Д. Г., прекращено на основании п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе судов.

Ранее Гудкову инкриминировали упомянутую статью за участие в «Форуме свободной России». Последняя встреча участников коалиции, признанной нежелательной организацией, проводилась в октябре 2023 год в Таллине.

В декабре Гудков был объявлен в розыск. 26 декабря его карточка появилась в разыскной базе МВД России. По какой конкретно статье разыскивается экс-парламентарий, не уточняется, однако прежде в его отношении было возбуждено уголовное дело из-за фейков о Вооруженных силах РФ.